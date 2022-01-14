再見亦是家人 艾威與前妻合資做生意

【明報專訊】艾威與前妻Lisa、吳志雄合資的鐘表店昨日於尖沙嘴開幕，李日朗與林熹瞳現身撐場。艾威表示與Lisa換上另一形式互相支持，形容是離婚夫妻關係好的例子，他說：「我們不是仇人，只是用另一種方式相處。」兩人去年結束18年婚姻，會否有復合機會？Lisa稱視艾威如家人，彼此經歷過開心與不開心的事，現在保持良好關係，令她更輕鬆。她認為不用太執著，寧願要開心，不喜歡發脾氣，以前在家等艾威回家，現在可以做想做的事。

李日朗林熹瞳巧合同日簽無綫

李日朗與林熹瞳是相識多年的好友，最近不約而同簽約無綫。李日朗笑稱大家很久沒見，即使見面亦沒有傾工作，但竟同日簽約無綫，搭𨋢時碰面。林熹瞳表示以往拍電影為主，好開心今年重新出發，可體驗拍無綫劇。她透露與老公有生育計劃，正調理身體，等拍完《法言人》再嘗試造人。

李日朗北上發展多年，今年想留港工作多跟家人相處，作為踏入40歲的新開始，他說：「我到了一個男人關口，想安定下來，之前10多年拍戲講普通話，現在想用回廣東話演戲，給父母有個交代。以前在內地工作，一年才見父母一次，好掛住他們。」問是否打算成家立室？他笑言沒那麼快，現在掙錢花在進修上，正修讀調製香水課程。

記者：鍾一虹