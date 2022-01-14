COLLAR新歌捲抄襲風波 造型照與男團EXO激似 ViuTV疑組另一女團 Ash孖Alice入選

有網民發現COLLAR其中一張造型照（上圖），與韓國人氣男團EXO的造型照（左圖）激似，有抄襲之嫌。

【明報專訊】ViuTV女團COLLAR前日正式出道，官方Instagram（Ig）追蹤人數至昨晚8時已逾21萬，各成員的Ig都有大批擁躉。昨日有傳除她們外，ViuTV會在《全民造星IV》被淘汰參賽者中，再選幾名成員組另一女團DOLLAR，疑是女版ERROR，已簽約ViuTV的鍾卓穎（Ash）、許寶恆（Alice）、楊安妮（Win Win）被指有機會入團。

娛樂組

8人女團COLLAR出道並推出歌曲《Call My Name！》，她們的官方Ig至昨晚追蹤人數逾21萬，Marf的個人Ig最多人追蹤，有逾18萬，最少是Winka逾4萬。8名成員前晚開Ig直播，最高峰有3萬人一同觀看。不過COLLAR出道第二天便捲涉抄風波，有網民發現她們的出道歌，有韓國組合Stray Kids作品的影子；新歌海報亦被指跟韓國組合NCT的專輯《RESONANCE》相若。COLLAR其中一張造型照，有網民發現與韓國人氣男團EXO的造型照激似。

「前夫」被老婆鬧 Candy留言打氣

MIRROR鏡粉的一眾「前夫」日前成立「前夫反擊戰」專頁，至昨晚8時有逾7萬成員。有「前夫」貼出和老婆對話截圖，稱自己在COLLAR的Ig直播留言「Candy」，被老婆發現，隨即跟對方開戰，並叫眾「前夫」頂住。

有「前夫」稱老婆定下規條，不准在家放女團應援物，不少感同身受的「前夫」紛紛留言力撐要振夫綱。Candy昨日在Ig回應該「前夫」，留言：「多謝你嘅支持呀，希望老婆有一日都會鍾意睇我哋嘅Live同表演。」

MIRROR追蹤DOLLAR Ig帳號

《造星IV》有不少參賽者成外界熱話，包括未能躋身20強的Ash及Sica（何洛瑤），20強參賽者Yoyo（葛綽瑤）、Alice、Win Win，這5名落選者被發現在Ig更改個人資料加上ViuTV，當中Ash和Alice標明是ViuTV藝人。二人早前分別爆出緋聞，已離婚的Ash被拍到跟新人王張天賦（MC）行超級市場；Alice則曾被指介入MIRROR成員柳應廷（Jer）和圈外女友Kelly的戀情。

有傳另一20強超酸（陳昭煊）亦已簽約ViuTV，但她暫未更新Ig。有網民發現昨日有名為「dollar.weare」的Ig帳號，未知是否為第二女團準備。該帳號暫時沒有帖文，截至昨晚8時有逾2700名粉絲，Alice、Ash、MIRROR、ERROR及COLLAR的Ig官網都有追蹤。