甜蜜宣布一索得男 鄭俊弘何雁詩興奮迎老虎仔

【明報專訊】踏入2022年不久，娛樂圈便傳來喜訊，前年拉埋天窗的鄭俊弘（Fred）與何雁詩（Stephanie）昨日在社交平台分享甜蜜照片，宣布造人成功，一索得男，預計B仔將於6月出世。夫妻分享快將榮升父母的感受，何雁詩開心終於實現做媽媽的夢想，並讚鄭俊弘會是一個好爸爸；鄭俊弘稱心情複雜，既興奮又害怕。

娛樂組

鄭俊弘與何雁詩2020年拉埋天窗，去年結婚一周年補辦婚宴，當時何雁詩被指身形有變，孕味濃，她解釋因由美國回港隔離完才胖了一點，否認雙喜臨門，與老公對生育一事隨緣。近日夫妻在社交網分享一段合唱短片，歌曲《Dear Little One》由何雁詩包辦作曲及填詞，似暗示將迎來小生命。

老公無微不至照顧

至昨日鄭俊弘與何雁詩各自在社交平台分享甜蜜照片，宣布造人成功，快將榮升父母的喜訊，圈中好友紛紛恭賀。準媽媽何雁詩開心分享在虎年實現了做母親的夢想，B仔將於6月出世，並透露發現懷孕那天，內心充滿了生命，「我們正在將彼此的愛傳播到另一個小生命身上，知道我們的生活將永遠改變，既令人興奮又難以抗拒。我感到非常幸運，能夠擁有我所希望的，最有愛、最有趣和最支持我的伴侶」。

何雁詩讚老公鄭俊弘對她的關懷及照顧，「對男性來說，真正了解我們正在經歷的事情，真的需要很多同理心和關懷。當表達我的擔憂時，Fred傾聽並照顧我的所有需求，他擁抱我們經歷的所有變化（好的和壞的），一起努力準備最好的環境給我們的兒子，我們很快就會見面。任何事情都不應該被認為是理所當然，每天都提醒自己要感恩。他會是個好爸爸」。

夫妻盼兒子善良健康

準爸爸鄭俊弘亦分享感受，「我們都一直期待和希望這一天。我們的兒子預計將在6月中旬的某個時候來到這個世界，他是老虎仔。要感謝太太為我生孩子，經歷了所有的身心變化，有時感覺不太好，我能做的就是為你提供所需要的一切」。他表示跟太太每天在想兒子會變成什麼樣子，「他會喜歡音樂嗎？功夫？高爾夫球？麻煩製造者？領導者」。並稱心情複雜，既興奮又害怕擔心，夫妻只希望兒子善良、健康、快樂。