《魷魚遊戲》獲美國演員公會4項提名創紀錄

【明報專訊】被視為奧斯卡影帝影后指標的第28屆美國演員公會頒獎禮（SAG），將於香港時間2月28日舉行，前晚率先公布提名名單，在電視劇部門上，《傳媒家族繼承人》及《乜都得教練》獲得最多5項提名，《魷魚遊戲》、《晨早直播室》及《東城夢魘》以4項緊隨其後。值得一提的是，Netflix韓劇《魷魚游戲》成為SAG史上首齣非英語劇入圍最佳整體演出獎及最佳特技整體演出獎之餘，失落金球獎的李政宰將會再跟《傳媒家族繼承人》謝洛美史壯（Jeremy Strong）爭奪最佳男演員殊榮，而鄭浩妍更首獲提名，與《傳媒家族繼承人》出爐金球獎女配角莎拉施努克（Sarah Snook）、《晨早直播室》珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）及麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）等角逐最佳女演員獎。

《魷魚遊戲》導演黃東赫接受美媒Deadline訪問時稱，得悉入圍SAG喜訊後，「是我們創作此劇以來最開心的時刻」；李政宰及鄭浩妍亦分別透過社交媒體發表感受，前者表示「最想跟所有相信愛與正義的粉絲，分享這日時刻」，後者則謙虛地說「能夠跟麗絲及珍妮花等巨星的照片並列，已令我非常興奮」。

電影獎項方面，《GUCCI名門望族》及《犬山記》各佔3項提名領先，前者主角Lady Gaga將會再次跟《成為里卡多之路》金球獎影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）同場較技，令人意外的是《史賓沙》姬絲汀史釗域（Kristen Stewart）竟不獲提名；後者主角班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）亦要面對兩大金球獎影帝：《王者世家》韋史密夫（Will Smith）及《夢想期限》安德魯加菲（Andrew Garfield）夾擊，戰况相當激烈。