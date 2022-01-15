黃子華舞台劇多9場延期 賀歲片等運到 紅館騷再押後 AGA︰下次用200%努力

【明報專訊】香港疫情仍然嚴峻，政府昨日宣布將原定至本月20日的一系列社交距離措施，延長14天至2月3日（年初三），包括禁晚市堂食、戲院及表演場地需要繼續關閉。賀歲片《飯戲攻心》及《闔家辣》受影響未能如期於2月1日（大年初一）上映，電影公司表示依政策而行，映期有待商議。黃子華除主演《飯戲攻心》外，他與潘燦良合演的舞台劇《最後禮物》繼首14場延期後，再宣布1月23日至2月5日共9場演出延期。江海迦（AGA）本月底兩場紅館演唱會未能如期舉行。

娛樂組

鑑於政府將社交距離措施延長14天至2月3日，黃子華、張繼聰、王菀之主演《飯戲攻心》，以及吳君如、鄭中基、梁詠琪與MIRROR成員呂爵安主演《闔家辣》，兩部賀歲片均未能於2月1日（大年初一）上映，電影公司表示︰「一切依照政府目前公布的政策而行，映期有待商議。」吳君如日前跟呂爵安落力為電影宣傳造勢，抱有希望叫大家一同集氣，可惜未能如願。

導演陳詠燊：繼續集氣

《飯戲攻心》導演陳詠燊在社交網發文：「總之繼續集氣！戲院見呀！」鄭中基原本有年宵市集，現在要取消。他的經理人表示正忙處理後續事情，沒有其他回應。

黃子華與潘燦良合演的40場舞台劇《最後禮物》，原定1月7日在香港演藝學院首演，早前在政府宣布收緊防疫措施後，已宣布1月7日至1月22日合共14場會延期。昨日在政府公布防疫措施再延長14天後，主辦單位英皇娛樂宣布1月23日至2月5日的9場演出會延期，前後延期場次合共23場。至於2月6日至25日共17場演出，則有待政府後續公告後，再作相應安排。

AGA原定1月29日至30日假紅館舉行《AGA Gaia Live》演唱會，受防疫措施影響未能如期開騷。

「盡了最大努力堅持到最後」

AGA表示︰「我和團隊盡了最大的努力，堅持到最後，相信好多香港人也是。這一次演唱會雖然已經100%準備好，難免失望，但下次我會用200%努力還給大家對我的支持。希望大家也會堅持，去共渡這個難關，做好防疫，希望在不久的將來，再同大家見面。」AGA演唱會已是第二次延期，本於2020年舉行個唱，但當時同樣受疫影響，要重新入紙申請檔期，並改在本月底舉行，無奈又要押後。