血壓急降入ICU搶救48小時 李嘉欣逃出鬼門關「活着就是勝利」

【明報專訊】51歲李嘉欣上月曾擔任ViuTV《全民造星IV》總決賽評判，當時她狀態甚佳。昨日李嘉欣突然在社交網自爆日前入院，稱當時情况嚴重，一度入深切治療部（ICU）48小時，最終執番條命。她上載躺在病牀照片，雙手插滿喉，以及掛上鼻喉協助呼吸，情况令人擔心。她其後向傳媒透露上周二（11日）早上血壓急降有肺積水，心肺肝腎功能幾乎停頓，幸好頭腦仍清醒，如血液未能到腦部會變植物人。她在ICU搏鬥48小時，情况開始穩定。她表示醫生說再遲點搶救，「呢個世界差少少就無咗李嘉欣」。

雙手插滿喉「執番條命」

李嘉欣昨午在社交網上載躺在醫院病牀照片，見她一臉病容，雙手插滿喉，以及掛上鼻喉協助呼吸。她留言透露這次入院險沒命，「這48小時在加護病房，執番條命，衷心感謝專業的醫護人員團隊的無微不至；令到家人疲於奔命和擔心實在對不起。#請好好照顧自己的身體」。她未有透露入院病因。圈中好友黎姿、謝安琪、鍾嘉欣、鄭秀文、周汶錡及汪詩詩等關心慰問，祝她早日康復。

心肺肝腎功能近停頓

李嘉欣入ICU留醫消息傳出，令人擔心她的健康。她今次病情來得很突然，於本月11日凌晨突然呼吸困難，感到非常不舒服，心跳每分鐘達至140至150。

她當日早上經相熟醫生檢測，發現她的血壓到達不能量度程度，含氧量十分低，要即時入院。她在醫院經心臟、胸肺及腎科醫生聯診後，馬上被送入ICU抽肺積水。她當時心肺肝腎功能已差不多停頓，幸好仍然清醒，如血液不能到達腦部，就會變植物人，情况好危險。醫生稱她生命力很強，肺積水抽出後情况有好轉，心跳開始慢下來，其他功能亦慢慢開始恢復，但仍不是理想程度。她在ICU搏鬥48小時，情况穩定後轉到普通病房，目前已出院回家休養，未來一個月要「慢活」，好好調理身體。

「這世界差少少就無咗李嘉欣」

李嘉欣向傳媒表示︰「多謝大家關心，在此先向家人和媽咪說聲對不起，因為真的令到所有人好擔心，這是令我最心痛的。事情發生在今個星期二（11日）凌晨，我忽然感到心跳加速，同時覺得有呼吸不到的感覺，加上腳步浮浮，於是立即聯絡相熟醫生，結果醫生要我立即到醫院；抵達醫院後，我立即被送入ICU搶救。可幸的是，我全程保持清醒，醫生還告訴我，如果我再遲點搶救，『呢個世界差少少就無咗李嘉欣』。在ICU搶救兩日，終於可以返回病房，現在已經回家休息了！」

提醒所有人好好愛護身體

李嘉欣續道︰「人的身體就是這樣，一個器官影響一個器官，今次血壓急降，令肝臟、腎臟、心臟及肺等各個重要器官都受影響。將這件事告訴大家，因為好想提醒所有人，一定要好好愛護自己的身體、關心自己的身體，沒有任何東西比健康重要，活着就是勝利，遇到任何事都要保持正能量，祝願大家身體健康。」

娛樂組