歌聲令6歲植物人天瑜有反應 姜濤撐COLLAR望平息鏡粉怒火

6歲小天瑜聽着姜濤的《蒙著嘴說愛你》時眼睛轉動、頭部微轉，還發出聲音似在哼歌。（網上圖片）

【明報專訊】ViuTV女團COLLAR獲力捧聲勢強勁，令大批「鏡粉」不滿MIRROR被冷待，批評ViuTV宣傳MIRROR不力。MIRROR人氣王姜濤親自發聲撐COLLAR，望平息「鏡粉」怒火，說演藝行業需要藝人及觀眾一起努力，MIRROR鋪好路讓後輩走得更輕鬆，達到傳承精神。姜濤的正能量散播，疑因醫療事故在手術後成植物人的天瑜小妹妹獲姜濤的歌聲鼓勵；日前天瑜爸爸在女兒耳邊播《蒙著嘴說愛你》時，發覺天瑜自昏迷後罕有明顯反應。「姜糖」知道事件也集氣為天瑜加油！

ViuTV女團COLLAR甫出道已備受注視，氣勢如虹，但同時引來抨擊聲音，有認為ViuTV全力谷女團而冷待開荒牛的MIRROR感不值。姜濤在社交平台上載COLLAR的《Call My Name！》MV片段，留言讚COLLAR的新歌，同時為她們打氣。

幫後輩鋪路達傳承精神

姜濤說︰「無論是畫面、舞蹈、編曲都比當初的我們成熟了很多，很替她們開心，因為她們努力沒有白費，也很感謝大家對她們的支持。畢竟這個行業需要我們藝人和觀眾一起努力，不分你我，只要有好的東西就需要我們去支持和鼓勵。也正因為我們當初走過很多彎路，才希望後面的人可以走得更輕鬆。我們需要幫後面的人鋪更好的路，我想這也是需要傳承的精神。我們可以告訴別人，香港的音樂，一點都不差。」姜濤表現師兄風範，他的目標不變，就是傳揚香港的音樂。

耳邊放手機播《蒙著嘴說愛你》

去年無綫《東張西望》曾報道6歲小妹妹天瑜疑因醫療事故個案，她手術後變植物人，臥病牀逾一年半，只能睜開雙眼，但沒有反應。事件引起關注，《東張》亦有跟進事件發展。

天瑜的爸爸（周先生），在社交平台開設「天瑜醫療事故關注組」跟進天瑜的最新情况，日前他上載了天瑜的片段；他解釋在女兒昏迷的日子，自己會跟她說話，會談一些生活點滴，希望待她蘇醒時知道世界發生什麼事；這日他在天瑜耳邊擺放電話，並播放姜濤的歌《蒙著嘴說愛你》MV，這是天瑜第一次聽這首歌，周生給女兒介紹唱這首歌的哥哥在香港好紅、好多人鍾意，他是姜濤哥哥，在天瑜「瞓覺」這一年多的時間，姜濤哥哥攞了很多獎。

姜糖與「前夫」齊為天瑜打氣

鏡頭前天瑜對音樂似有反應，見她眼睛轉動、頭部微轉，還發出聲音似在哼歌。天瑜爸爸開心得問女兒是否想唱歌，這是天瑜昏迷以來罕見有這樣大反應。有關片段廣轉，包括姜糖與「前夫」都有留言給天瑜與她的家人打氣，不少人tag姜濤，希望他也為小天瑜打氣。

姜濤暫未有回應，工作忙碌的他最近又為銀行拍攝社交媒體短片，鼓勵大家定下新年目標。姜濤回顧2021年大豐收成績，2022年目標是感受生活，好好休息。他稱要多謝一眾姜糖支持才能達成目標，希望大家也實現理想，將不可能變可能。

娛樂組