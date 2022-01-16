前財爺曾俊華客串《IT狗》 讚Lokman演技好犀利

【明報專訊】前財政司長曾俊華前晚在ViuTV劇集《IT狗》驚喜登場。劇情講述楊樂文（Lokman）見到曾俊華時，上前稱呼他為「華仔」，說對方15年前曾頒獎給他，當時還向他送心心手勢；Lokman告訴朋友心心手勢是華仔發明，但沒有人相信，故他要求跟華仔在鏡頭前做心心手勢，並拍攝下來。這幕「華仔」現身獲網民讚有驚喜。

曾俊華在社交網上載他演出這幕的畫面截圖，及拍攝當日與Lokman、彭秀慧等合照。他說︰「好開心可以參與今次嘅電視劇演出，多謝促成今次合作。」他讚Lokman演技好犀利，叫大家留意。他又說︰「《IT狗》是ViuTV原創喜劇，內容講述IT人為求出路決定自己創業，希望觀眾睇得開心之餘，亦會更加留意社會上的創科發展，畢竟好的創意同科技，可以為社會進步帶來關鍵的影響。望香港可以繼續孕育更多好的創意同科技，支持創科意念堅持，前行。」

鏡粉續鬧爆ViuTV宣傳不力

《IT狗》播放了5集，MIRROR社交平台在此劇播映以來首次出Post宣傳，上載Frankie（陳瑞輝）、Stanley（邱士縉）與Lokman的劇照，寫道：「一口氣追咗5日，IT狗就係適當嘅時候就會發揮作用！」又將Frankie劇中飾演Never的金句「是但啦，反正我都無say……」重複3次。近日鏡粉斥ViuTV對MIRROR的宣傳不力，有說「終於」有宣傳。亦有留言「乞」到一個Post。有認為小編「是但啦，反正我都無say……」是針對鏡粉的鞭策，故怒火更盛，繼續狂鬧。

娛樂組

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