預祝Edan25歲生日 爵屎花6位數辦應援展

【明報專訊】男團MIRROR成員呂爵安（Edan）於1月21日25歲生日，昨日是他的農曆生辰，一班爵屎（粉絲暱稱）由昨日起至本月30日，在某商場的空中花園設置展覽區，展出Edan的相片、海報、劇照及戲服等，免費讓大家打卡影相，又在場外大派應援物。有粉絲帶同寵物貓來跟Edan「合照」，現場人流不少；疫情下全部入場人士均戴上口罩。據知Edan也在社交平台畀Like讚好。

參與籌備的「爵屎」透露，早在去年10月已開始準籌備今次生日慶祝活動，約花6位數字，事前已通知Edan，壽星也有給意見，「Edan提議在他的海報旁印上一些節錄歌詞，覺得幾有意思。多謝Edan的公司肯借出他拍劇的球衣戲服展覽」。她沒統計首日入場人數，只呼籲粉絲盡量遵守防疫規例，慶幸大家也聽話。

期待《闔家辣》上映

也有一批「爵屎」花約5位數字印製應援物，包括有揮春、閃卡及貼紙，部分免費派發。她們說：「受疫情影響，Edan主演的賀歲片《闔家辣》雖未知何時能上映，但我們都印定不同款揮春以示支持。又希望大家集氣，在大年初三後有好消息，戲院重開可安排電影上畫，我們好期待！」

記者：林蘊兒