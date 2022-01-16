《巴黎野玫瑰》導演逝世 尚積葵貝力斯享年75歲

【明報專訊】1980年代曾拍過《巴黎野玫瑰》（Betty Blue）等電影的法國導演尚積葵貝力斯（Jean-Jacques Beineix），本月13日在巴黎住所與世長辭，享年75歲，其兄弟向《世界報》證實死訊。尚積葵首次執導劇情長片《歌劇紅伶》（Diva）即一舉成名；故事講述女歌唱家從不灌錄唱片，只在現場演唱，崇拜他的郵差在演會唱會盜錄她的歌聲，卻陰差陽錯引來殺身之禍。在「法國奧斯卡」凱撒獎橫掃4大獎。

尚積葵貝力斯其後執導《明月照溝渠》（The Moon in the Gutter），集合《大鼻子情聖》謝勒狄柏度（Gerard Depardieu）及《豹妹》娜塔莎金斯基（Nastassja Kinski）主演，講述周旋兩女的男主角，妹妹被人強姦後自殺，他每天必到兇案現場思索如何復仇，並懷疑每個男人。此作既不叫好亦不叫座。之後的《巴黎野玫瑰》狀態回勇，講述隱居在海濱打雜工的作家，邂逅喜怒無常的任性少女，展開激情澎湃的關係，卻以悲劇告終的故事。曾代表法國獲BATFA、奧斯卡及金球獎提名最佳外語片。尚積葵貝力斯的作品不多，拍畢《死亡轉賬》（Mortel Transfert）後淡出影壇，轉而寫作，推出過回憶錄及小說。