MIRROR佔單曲榜過半數 呂爵安本地稱霸 盧瀚霆姜濤合唱歌成華語之冠

【明報專訊】音樂平台KKBOX日前公布2021年度「本地單曲Top 20」與「華語單曲Top 20」，本地單曲上榜前20名是MIRROR天下，MIRROR與成員的歌曲合共佔了14首；其中盧瀚霆佔了4首半。

前5名分別是榜首呂爵安《E先生連環不幸事件》、姜濤《Dear My Friend,》、《不可愛教主》盧瀚霆、《小諧星》呂爵安與《Master Class》姜濤。另外，張敬軒、林家謙、張天賦（MC）、曾比特與C AllStar也有歌上榜。

「華語單曲Top 20」榜首是姜濤與盧瀚霆合唱的《愛不作聲》，第2位是黃明志與陳芳語的《玻璃心》，五月天《因為你 所以我》排第3位。

MC網上「現身」答謝歌迷

MC日前被爆在平安夜跟《全民造星IV》的參賽者Ash（鍾卓穎）逛超市傳緋聞，更捲入Ash與台灣前夫的離婚風波。之後他再被爆跟另一被傳秘婚的MV女主角Santis逛同一超市；MC事後一直「潛水」。

在KKBOX的年度榜中，MC歌曲《反對無效》與《記憶棉》排第8位及第13位，前晚他在社交平台多謝「賦二代」與樂迷支持，粉絲留言恭賀打氣，但也有人留言揶揄他「聖誕好忙」的演出好正。

娛樂組