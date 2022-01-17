回顧新人獎感受 炎明熹保持初心 姚焯菲自覺幸運

炎明熹（上圖）與姚焯菲（下圖）分別於社交網貼出捧獎照，回顧得獎感受。（網上圖片）

【明報專訊】炎明熹與姚焯菲去年參加《聲夢傳奇》加入樂壇受注目，在《新城勁爆頒獎禮2021》及《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲頒新人獎，取得好成績。她們近日先後在社交網上載跟獎座的合照，撰文分享感受。

炎明熹感激所有人，表示一直跟自己說保持初心，順其自然，做喜歡的東西，並分享給大家。她稱從沒想過會出現在大家面前，到現在仍覺得很奇妙，每樣東西順其自然發生，翻看手機內的相簿，看見自己在慢慢成長，漸漸的改變，幾不可思議。

要像堅果 堅毅不屈

之前只有家人及朋友支持的炎明熹，表示現在開始累積到粉絲，風雨不改在背後默默幫助及撐她，她是知道的，又感激前輩們毫不吝嗇的教導，分享經驗。

得到的兩個獎項不是她一個人，是大家共同努力得來，炎明熹說：「往後我會繼續去堅持我所堅持的東西，像堅果一樣，堅毅不屈，就算遇到挫折，即使破了少少皮，也不要緊，我仍會堅強。」

姚焯菲努力兼顧學業唱歌

姚焯菲表示回看過去一年好難忘，最初因為鍾意唱歌而參加比賽，好幸運嘗試到不同的表演，推出個人及組合單曲，更沒想過會得到新人獎。2022年有好開始，她會更加努力，希望仍然可以維持學業同唱歌平衡。

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