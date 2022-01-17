【開箱】《失去的女兒》 抑鬱愧疚媽媽 消失了的那不勒斯

【明報專訊】《斷背山》積基倫荷（Jake Gyllenhaal）來自演藝世家，雙親都是編導，胞姊瑪姬（Maggie Gyllenhaal）曾經憑《聲聲相識》提名奧斯卡最佳女配角，早前更首次監製、編劇及執導電影《失去的女兒》（The Lost Daughter），去年9月在威尼斯影展世界首映，贏得最佳編劇殊榮；上月17日在美國限量戲院開畫，大有機會問鼎下月公布提名的奧斯卡獎項，並剛於除夕在影視串流平台Netflix上架。

實力派演員參與

《失去的女兒》講述中年文學教授Leda（奧莉菲亞高文飾）獨自到希臘度假，經常在沙灘流連，注意到年輕媽媽Nina（狄高達莊遜飾）帶着3歲女兒Elena，某次後者失蹤，更造就雙方的「交心」機會。Leda年輕時跟兩名女兒Bianca和Martha的相處點滴和錯失亦逐漸湧上心頭。

此片在威尼斯首映時，觀眾起立鼓掌4分鐘，爛番茄評論網站有超過九成好評，普遍認為這是瑪姬基倫荷處女編導的佳作。畢業於哥倫比亞大學文學系的她，把小說搬上大銀幕，有條不紊交代徘徊抑鬱邊緣的在學媽媽，事過境遷後怎樣從另一年輕母親身上，檢視自己的過去，又怎樣面對愧疚。片中Leda和丈夫Joe很年輕就結婚，並育有兩女，照顧孩子同時要兼顧博士班的功課；母親的身分和職責，帶給她透不過氣的煩惱，不勝其擾。後來Leda搭上著名文學教授Hardy（彼得沙士格飾），有3年時間逃離家庭；最後捨不得女兒，跟丈夫未能破鏡重圓，卻依然是兩個女兒的媽媽。看到Nina吃力的照顧女兒，丈夫愛理不理，Leda都想起了自己，回憶如泉湧。當Elena失蹤，Leda幫忙搜索，更着魔似的拿走Elena最珍視的洋娃娃，弄得她整天嚎啕大哭，Nina更疲於奔命照顧。後來Leda發現Nina跟度假村管理員Will有染，亦幫忙掩飾。只是當她向Nina說出拿走洋娃娃的真相，換來了鮮血贖罪。

瑪姬基倫荷看來號召力不錯，片中幾乎全是實力派演員，她的丈夫、《少女失樂園》彼得沙士格（Peter Sarsgaard）客串不在話下；《寵愛》金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）扮演主角Leda，大有機會再次問鼎金像影后；扮演她年輕版的謝茜畢利（Jessie Buckley）也不容忽視，演出過查理考夫曼（Charlie Kaufman）執導的《我想結束這一切》及迷你劇《切爾諾貝爾：傷心的兒童》。《人造天劫》艾迪夏里斯（Ed Harris）飾演對Leda有好感的度假村管理員Lyle；《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜（Dakota Johnson）則繼續恰如其分以性感尤物姿態亮相。

改編意大利小說

《失去的女兒》細緻描繪了年輕母親所面對的難題，尤其在家中如何建構（或是否應該放棄）自己的身分？歐美的評論大多認為瑪姬基倫荷接近完美的把Elena Ferrante筆下原著搬上大銀幕，要照顧年幼子女又同時追求個人事業的年輕媽媽，應該有共鳴，尤其產後抑鬱是很多母親所要面對的問題。不過也有評論指出，小說給角色的豐富背景在電影中淡化了，使得人物某些舉動不夠立體。

Elena Ferrante其實是筆名，一直低調寫作的她從不公開露面，卻獲《金融時報》選為2015年度女性，以及《時代》雜誌2016年百大影響力人物之一。她的小說以意大利文書寫，翻譯成不同文字，一紙風行。她的那不勒斯四部曲小說，有線頻道HBO年前購入版權，拍成劇集《我的天才女友》（My Brilliant Friend），已播出了兩季，第3季下月底上架。較近期的著作《The Lying Life of Adults》則被Netflix買了版權拍劇。反而《失去的女兒》是她較少人注視的作品，但同樣跟那不勒斯有密不可分的關係。有評論指出電影的幾點改動使文化差異顯得可有可無，包括對Nina丈夫Toni的描述，現在電影看來他只是比較粗魯的型男，原著卻形容他是三四十歲，肚腩還有深深疤痕，黑幫背景形象鮮明；片中Leda只被提醒Nina和她夫家是壞人、不好惹。

Leda這名字來自詩人葉慈的詩作《Leda and the Swan》，卻是受希臘神話宙斯化身天鵝誘姦少女Leda啟發而創作，隱喻了Leda在男性主導的世界，滿是身心創傷。原著小說的Leda身處家暴環境，缺乏向上流動機會，不止她，其母亦然，女人的命運好像要重複且世代輪迴。Leda一直想掙脫那不勒斯的地下犯罪世界。所以後來成為教授，在意大利南部度假，看到Nina及其夫家，才會勾起很多童年的不快回憶。現在片中淡化了Leda的出身，變成來自美國麻省教比較文學的教授，Nina及其夫家也再不是那不勒斯流氓，而是來自紐約皇后區的希臘裔移民；這一改動無疑忽略了Leda成長過程對其日後種種決定的合理描述。

然而Elena Ferrante於2018年曾在《衛報》專欄稱女導演要改編她的小說，沒必要跟足故事框架，「我不想說：你要留在我設定的籠內；我們身處男性的樊籠太久了，而現在籠正在崩塌，女藝術家絕對要自主」。瑪姬基倫荷得到原作者的「祝福」，或許因此把故事地點由意大利改為希臘，Leda也從意大利的英國文學教授，改為在麻省劍橋教比較文學……地點改變、人物移動，但媽媽面對的難題，卻有着全球共通之處。