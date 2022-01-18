花姐成箭靶 呂爵安撐愈來愈進步 Stanley笑百足但無咁多爪

【明報專訊】姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、張繼聰、梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）及葛綽瑤昨日出席ViuTV原創劇《季前賽》開鏡記者會。

193剃頭演《季前賽》

在角色介紹時，姜濤表示不會當今次是工作，會視為一個玩的旅程；剛拍完《i.SWIM》的Edan稱打籃球比游水在行，知道有份拍攝時很興奮。Stanley稱中學有打校隊，人稱「馬鞍山高比拜仁」。ERROR成員193稱年輕時因手部受傷而放棄打籃球，今次拍劇令他重拾對籃球的熱情，又預告會為角色剃頭。肥仔表示渴望有感情線，但都是沒有。Ian飾演籃球精英，跟3名MIRROR隊友對戰。

之後眾人受訪，問193是否真的要剃頭？他表示未知，就算剃也希望保留少許劉海，「你知我是偶像派，潮流的尖啄」。

對於女團COLLAR出道歌《Call My Name！》MV的網上點擊，在短短兩日半便破百萬，超越MIRROR的歌曲《Boss》紀錄？Stanley覺得是開心事，大家都想見到娛樂事業蓬勃，有競爭才有進步，何况COLLAR是他們師妹。提到有不少「鏡粉」投訴ViuTV將資源全花在COLLAR身上？Stanley稱大家的聲音已收到，如姜濤的新歌亦有新排版宣傳。矛頭直指經理人黃慧君（花姐）管理不善？Stanley說：「花姐實在是百足但無咁多爪！」Edan也幫口說大家的意見花姐已聽到，會愈來愈進步。本月21日25歲生日的Edan獲一班「爵屎」（粉絲暱稱）花6位數在某商場的空中花園舉辦應援展，Edan多謝爵屎有心，希望這個展覽可讓大家一起開心、一起慶祝，若有時間都會親身去打卡。

首與鏡仔拍劇 張繼聰自認後輩

張繼聰首次跟MIRROR合作，稱感到榮幸，之前一起圍讀劇本，已覺得他們很聰明和勤力，「這是我首次拍ViuTV劇，所以MIRROR是我前輩」。他不擔心跟ViuTV合作會影響與無綫的關係，稱王祖藍去年有聯絡他，但當時正在拍電影，不過也有亮相無綫的綜藝節目。

葛綽瑤落選COLLAR沒失望

首次拍劇的葛綽瑤（Yoyo）表示心情既緊張又期待，劇中飾演球隊軍醫，跟同劇男演員沒身體接觸。對於落選女團COLLAR，Yoyo表示未有感失望。比女團成員更早拍劇？Yoyo說：「因為她們忙跳唱。（有傳公司會組新女團DOLLAR？）公司暫時未有安排，可能大家講多一點就會有。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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