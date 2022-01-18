電影評論學會大獎 陳木勝憑遺作《怒火》奪最佳導演 85歲謝賢首封影帝 劉雅瑟稱后

【明報專訊】第28屆香港電影評論學會大獎經歷9小時討論及三輪投票，昨日公布得獎名單，從影69年，85歲謝賢和33歲內地女演員劉雅瑟分別憑《殺出個黃昏》及《智齒》首度稱帝封后，《智》片同時獲最佳電影，林家棟憑《殺》片奪最佳編劇；陳木勝憑遺作《怒火》獲最佳導演。

記者：柯美

85歲謝賢（四哥）在《殺出個黃昏》演繹遲暮殺手，得到大部分評審的肯定，擊敗《媽媽的神奇小子》的梁仲恆、《手捲煙》和《智齒》的林家棟、《濁水漂流》的柯煒林，以及《除暴》的吳彥祖，奪最佳男演員，成為學會最年長的影帝。

多謝拍檔馮寶寶

首登影帝寶座的四哥得知獲獎很開心，他說：「多謝香港電影評論學會，要多謝《殺出個黃昏》前前後後（台前幕後）所有人，子彬導演、編劇靜怡，以及那麼傻的監製家棟。我一定要請他們去六星級酒店飲咖啡，最想多謝我的拍檔馮寶寶，一拍她就有火花，希望將來再有合作機會，祝大家身體健康。」

榮登最佳女演員的劉雅瑟收到消息後，亦非常興奮，感謝香港電影評論學會，同時恭喜《智齒》獲最佳電影，也謝謝「我的王桃（戲中角色名字）」和鄭保瑞導演，她說：「得獎是極大的鼓勵，我會繼續努力。」

《怒火》是陳木勝誠意之作

英皇電影對於《怒火》獲最佳導演及推薦電影，表示衷心感激，「感謝香港電影評論學會，將今年的最佳導演大獎頒予陳木勝導演，《怒火》同時成為推薦電影。陳木勝導演一生不斷尋求突破，致力傳揚香港動作片只此一家的風格，確立享譽國際的獨特品牌及超然地位，《怒火》正是陳木勝導演傾注心力的誠意之作，謹以今次殊榮向陳導演致以最崇高敬意。開心由劉浩良執導的《除暴》亦成為推薦電影之一」。

今屆10部推薦電影，分別是《怒火》、《手捲煙》、《濁水漂流》、《殺出個黃昏》、《除暴》、《鬼同你住》、《拆彈專家2》、《狂舞派3》、《梅艷芳》及《媽媽的神奇小子》。