入行後分身不暇 ANSONBEAN停學全力闖娛圈

【明報專訊】ANSONBEAN（陳毅燊）去年出道，短短一年推出了幾首新歌、拍廣告、拍劇及電影瓣瓣試，對於新人的他有個很好的開始。入行後工作不斷，加上要學琴、學戲、學功夫和練舞，ANSONBEAN沒時間兼顧工作與學業，唯有暫停修讀大學工商管理系課程，獲家人支持，讓他自由決定。他認為讀書比工作壓力大，回想以前臨考試特別緊張，要依賴飲葡萄適加雞精來提神醒腦；入行初期臨表演前要背熟歌詞、記舞步都好大壓力，最驚跟人說話。

ANSONBEAN說：「之前拍ViuTV劇《i.SWIM》，演一個周圍撩人『挑機』的男仔，跟我本身性格不同，起初接到劇本，未演已經很緊張。角色令我記起中學時期，參加聯校舞會派對的表演，試過被其他友校學生撩跳舞battle，好彩大家沒有衝突，只感覺不太友善和尷尬，不過都幫助我學懂面對事情。」

開心與曾比特成好友

ANSONBEAN認為讀書和工作各有苦有樂，求學時期很少參與社交活動，入行後克服心理障礙，逐步學習主動，人際關係有改善。他開心圈中也結交到志同道合的朋友，「做朋友彼此要夾，有時工作上合作多，慢慢熟絡變朋友。我和曾比特雖不同公司，但在不同場合經常遇到，大家同年出道又一齊爭樂壇新人獎，不過都是良性競爭，希望有機會可以交流合作」。

盼有日親自執導MV

經常天馬行空的ANSONBEAN對創作甚有興趣，經常自編、自導、自演及剪接，一手包辦製作短片或Vlog，已拍了20多條短片，但不敢公開，怕被人嘲笑。他解釋：「其中一條長約5分鐘的短片，我和弟弟拍攝時，赤裸上身對打，又用腳踢他落泳池，他還一人分飾兩角，可惜條片太多漏洞，不想公開。我喜歡拍故事簡單，包含動作暴力，但不血腥的題材，最緊要有型。」他之前翻唱Lil Nas X Jack Harlow歌曲《INDUSTRY BABY》，並借大熱韓劇《魷魚遊戲》內容拍成MV，就是他將構思告知導演的，外間反應好，令他信心增加，但自覺未夠技巧，盼汲取更多經驗，有日能為自己的MV親自執導。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

場地提供：香港海洋公園萬豪酒店

化妝：Jenny Shih

髮型：Alex So@The Attic

服裝：Levi's / Nike