老婆親製箭豬蛋糕賀壽 陳展鵬擬擺過年等發霉

【明報專訊】陳展鵬、唐詩詠、陳山聰及姚子羚昨日在電視城宣傳新劇《鐵拳英雄》，玩爆氣球遊戲，其間陳展鵬與陳山聰要雙腿挾氣球，分別被唐詩詠、姚子羚以高跟鞋踩爆及坐爆，其他演員笑說：「他們還要生㗎！」席間宣布《鐵》劇首播7天跨平台總收視24.8點，2021年1月以來，二線劇集首播位列第2。

陳展鵬剛度過45歲生日，他稱今年過得甜蜜又開心，女兒唱歌賀壽，又收到太太單文柔親手做的箭豬蛋糕，「蛋糕好有意思，寓意萬箭穿心，叫我遇到什麼都不用怕，有她保護我，搞到我不敢切，打算擺到發『霉』，發住過年」。他稱太太知他孭住頭家，養妻活兒辛苦，花了10小時整蛋糕。如何報答太太？他笑說晚晚都「報答」：「生多幾個就是最好的報答，掛住做『功課』就不會想其他了。」

唐詩詠等林盛斌開婚介公司

唐詩詠正放假，被問可有男士約會？她笑說本來打算夜晚可以出去吃飯，但現在不行，唯有留家自我陶醉，遲些跟黃翠如去學插花。她稱黃翠如不敢介紹男仔給她認識，因之前失敗過，說陪她算了。叫「金牌媒人」林盛斌介紹？她說等對方開婚介公司，不過感情隨緣。

陳山聰開心劇集有不錯成績，可能觀眾太耐無看這類民初打鬥戲，他稱辛苦也值得。姚子羚與陳山聰再合演獲網民喜愛，更被叫「在一起」；她重申陳山聰已結婚，大家是好朋友。日前網民選出「2021年TVB人氣花旦/歌手50強」，41歲姚子羚榜上有名，她自嘲是「年紀最大花旦」，保養得宜要感謝媽媽，她沒理會年紀，認為最重要是心態。姚子羚提議下次舉辦「年紀最大小生」，陳山聰說：「我們現在全部都年紀大，很多已為人父，但有些角色需要人生歷練才演得有說服力，如果演《青春本我》學生就當然不行。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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