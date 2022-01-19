MIRROR IG小編惹怒鏡粉 花姐認錯代道歉 姜濤求粉絲給空間 勿「私追」新居

MIRROR的IG小編在限時動態的帖文，惹來「鏡粉」不滿，花姐（圓圖）承認小編回覆不當，代對方向大家道歉。（網上圖片）

【明報專訊】男團MIRROR成員姜濤日前被爆搬往筲箕灣新居，表明希望粉絲給予多點空間，不過他的要求似乎未有效，經理人花姐（黃慧君）與他先後在社交網再次要求粉絲停止「私追」。另外，有「鏡粉」公開跟MIRROR官方Instagram（IG）小編的私下對話截圖，炮轟對方態度欠佳，花姐發文代小編向「鏡粉」道歉，承諾會做好MIRROR的歌及IG。

娛樂組

姜濤前日出席ViuTV劇集《季前賽》記者會時，承認租住新居，說銅鑼灣每逢節日很多人不方便，有時會到新居住，希望粉絲給予多點空間。不過粉絲「私追」行為似未有改善，前晚花姐在IG限時動態呼籲：「感謝大家喜愛舞台上的MIRROR，在舞台下，他跟我們一樣，需要有私人空間和好好休息的時間，才能創作更多好的作品給大家，在互相尊重下，懇請大家不再『私追』。」姜濤亦發文說：「請真的給我一點空間。」看來情况頗嚴重，他們才一同發聲。

「鏡粉」不滿小編hea發文

近日ViuTV力捧女團COLLAR，很多「鏡粉」狠批ViuTV對MIRROR宣傳不力，經營MIRROR官方IG欠佳。「鏡粉」表達訴求後，IG小編正視問題，發文表現較積極。不過昨日再爆「公關災難」，姜濤、陳卓賢、呂爵安等前日出席《季前賽》記者會，其間MIRROR的IG小編曾在限時動態發文，先後叫粉絲「睇FB LIVE啦」及「#季前賽訪問，大家自己留意報導」。

之後有名為viu_pls_do_ur_job的IG帳號，公開鏡粉跟MIRROR的IG小編對話截圖，發表對「#季前賽訪問，大家自己留意報導」限時動態意見，寫道：「好掛住舊年嗰位summer intern」，甚至爆粗問「有需要咁X嗎？」疑不滿該小編。小編回覆對方：「Ummm……我唔知你講果（嗰）個字點解」、「我都唔知你掛住果（嗰）個係邊個」。

小編連環反擊掀罵戰

鏡粉跟小編對話截圖中，雙方你一言我一語，該「鏡粉」表示MIRROR每名成員都很努力，不希望小編「做臭」MIRROR個名，惹來小編說：「記者會的作用是對外界發布資訊，如果你只想在這個page睇到有資訊，那我可以和公司反映一下，MIRROR不用出席活動，只要在IG上發布，那應該合你心意」、「你又想知道活動資訊，又想見MIRROR，報導後又想我們把原原本本的報導再報導一次？這就是最合你心意？」對話公開後，不少「鏡粉」斥該小編態度惡劣。

花姐前晚在IG發文代為道歉，「小編其實係好想做得更好，以後會注意多啲表達方式。雖然係咁，佢嘅回覆都係唔恰當，小編嘅錯，都係我嘅責任，我代佢同大家道歉。我哋會再做好啲歌同IG，令大家更了解MIRROR」。