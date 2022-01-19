新劇記者會變逼供大會 菜菜子追問戀情 松本潤：唔關你事

松嶋菜菜子（左）在記者會忽然追問松本潤（右）的感情生活，令後者難以招架；與松本潤相識廿年的上戶彩（圓圖），在《隔壁的Chikara》扮演他的太太。

【明報專訊】冬季日劇輪流開播，《女管家三田》遊川和彥自編自導的朝日電視台新劇《隔壁的Chikara》，松本潤和上戶彩合演，明晚（20日）壓軸登場，前日率先舉行記者會，台前幕後空群而出，跟松本潤三度合作的松嶋菜菜子，忽然關心拍檔戀情，令到38歲仍然單身的松本潤無法招架，只好笑着還擊：「唔關你事！」記者會無端變成逼供大會，惹來全場大笑。

《隔壁的Chikara》前日在東京舉行記者會，身兼導演和編劇的遊川和彥率領一眾演員包括松本潤、上戶彩、松嶋菜菜子、映美綺羅、清水尋也及長尾謙杜等亮相。新劇講述松本潤扮演小說家中越和良，雖然心地善良，做事卻總半途而廢，他跟上戶彩飾演妻子中越燈及兩名子女居於東京某小社區，由於和良熱心助人，解決居民困難，令到社區關係逐漸變得緊密融洽的溫情故事。香港觀眾可於「黃Viu」煲劇平台收看。

松本潤跟上戶彩相識20年，曾是堀越高校的師兄妹，可是入行以來從未合作，《隔壁的Chikara》成為「零的突破」。松本潤大讚對方「笑容可親，像陽光般溫暖」，彩妹禮尚往來表示，「他在高校時代，是個可以指揮全校學生的領袖人物，就算現在亦一樣」。

兩人首次合作，當然值得期待，松本潤跟松嶋菜菜子卻是老拍檔，先後合演《花樣男子》、《神七探偵團》及《隔壁的Chikara》，默契不言而喻，被問到對方在新劇有何變化？菜菜子大讚松本潤表現愈來愈成熟，說罷突然話題一轉，忽然關心他的感情生活：「你現在有拍拖嗎？有考慮過結婚嗎？說實在的，我很擔心你呢。」松本潤不料對方有此一着，顯得手足無措，唯有笑說：「唔關你事！」此言一出，逗得哄堂大笑。

《Dr. White》首播收視11.4%

就在《隔壁的Chikara》舉行記者會當晚，兩齣周一劇集陸續上演，而且收視不相伯仲，先說《我家的女兒，交不到男朋友》濱邊美波主演富士電視台醫療劇《Dr. White》，首播收視11.4%，此劇改編自《金田一少年之事件簿》作者樹林伸的小說系列，第一集講述濱邊美波某日暈倒街頭，醒來記憶全無，自稱「白夜」的她擁有豐富的醫療知識和診斷能力，令資深醫生亦自愧不如。

至於菅田將暉主演富士電視台「月9」劇《勿說是推理》前晚播出第2集，收視12.7%，比首集微跌不足一個百分點。今集講述菅田飾演擁有超強推理能力的大學生，跟身分神秘的金髮男子（永山瑛太飾）一同登上前赴博物館的巴士，途中被人騎劫。另一方面，警方調查連環殺人案，由於4名死者並無關連，菅田能否協助破案？《勿說是推理》和《Dr. White》同樣在黃Viu轉播。

冬季日劇逐一亮相，暫時以《龍櫻》阿部寬主演的TBS電視台重頭劇《DCU》開播成績最好，首集收視錄得16.8%。他在劇中飾演日本海上保安廳新成立組織DCU隊長，原定昨日出席橫濱市舉行海上保安廳一日部長任命儀式，卻因病而缺席，活動亦因此取消。