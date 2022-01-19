【開箱】《成為里卡多之路》 妮歌潔曼演傳奇喜劇女星 網民嫌棄到金球獎封后

【明報專訊】上周閉門公布賽果的第79屆金球獎頒獎禮，妮歌潔曼（Nicole Kidman）憑《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）爆冷封后，《史賓沙》「戴安娜王妃」姬絲汀史超域（Kristen Stewart）的粉絲十分不爽，紛紛在社交平台抗議。兩片巧合地同樣是人物傳記，也許妮歌扮演的荷李活女星露茜波兒（Lucille Ball）不像戴妃般全球知名，卻陪伴了幾代美國人成長。《成》片講述的處境劇《我愛露茜》（I Love Lucy）在1950年代的美國家喻戶曉，每周收看人數超過6000萬，比起今日無綫王牌劇《愛·回家之開心速遞》有過之無不及。弔詭的是，去年來港拍劇免檢的妮歌，並非《成》片製作人首選，她執二攤反而殺出血路。

《芝加哥七人案》艾朗索堅編導

《成為里卡多之路》7年前宣布開拍，當時消息稱《芝加哥七人案：驚世審判》艾朗索堅（Aaron Sorkin）編劇，金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）主演，但去年初後者辭演，同樣來自澳洲的妮歌潔曼走馬上任，不少粉絲卻在社交平台否定她扮演露茜波兒，直到首肯此片開拍的露茜女兒Lucie Arnaz開腔維護，才止息風波。當時並宣布找來《2百萬奪命奇案》金像男星查維爾巴頓（Javier Bardem）飾演露茜的丈夫狄斯亞納士（Desi Arnaz）。《成》片上月初在美國限量戲院上映，12月21日在亞馬遜的影視串流平台Prime Video上架。此片在爛番茄影評網站有近七成好評，妮歌潔曼繼金球獎擊敗姬絲汀史超域後，日前公布的美國演員公會（SAG）獎項提名，姬絲汀再次榜上無名，反而備受評論的妮歌潔曼入圍。

《成為里卡多之路》只節錄露茜波兒某段時間的經歷；「里卡多」（Ricardos）其實是《我愛露茜》男女主角的姓氏，艾朗索堅把《我》劇1953年其中一集，從圍讀劇本到現場演出的一星期，描述了幾件有關露茜波兒的重要事情，並且分3個時空交代背景，包括3名《我》劇編劇往後回顧細節；《我》劇開拍前，露茜跟狄斯亞納士拍攝電影《美女如雲》（Too Many Girls）期間一見鍾情，並成為夫婦，但後者經常跟樂團巡迴美國演出，兩人聚少離多，他也傳出不少緋聞，露茜為了挽救婚姻，竭力讓來自古巴的狄斯成為她在《我》劇的拍檔。另外就是拍攝《我》劇期間，露茜向劇組坦承懷孕，以及在當時恐共氣氛下，被揭是共產黨員。

編劇艾朗索堅（Aaron Sorkin）兼任此片導演，一如前作《芝加哥七人案：驚世審判》，在有限篇幅交代衆多人物複雜關係和歷史的來龍去脈。此片專注3個重點，其一，露茜波兒很愛狄斯亞納士，但難以容忍對方婚外情不斷，不止一次強調為了狄斯才拍攝《我愛露茜》。露茜波兒1930年代出道，有B片王后稱號，有一定知名度的她，卻非影壇一線女星。但以誇張肢體語言搞笑，當時甚少女星走這條路，本應物以罕為貴，但當她要求更多好角色時，反被電影公司勸退，着她向廣播方面發展。

《我愛露茜》前身是露茜波兒在電台的廣播劇，後來被哥倫比亞廣播公司（CBS）看中，發展成講述兩對中產夫婦的處境劇。按片中描述，露茜向CBS提出要求丈夫狄斯跟她在劇中演夫妻，CBS高層最初反對，當時白人主導的社會，身為古巴移民的狄斯，被認為不是主角人選，亦不符合「國情」。露茜卻反駁，狄斯是美國人，而且還代表國家參與過二戰。最重要她使出撒手鐧，沒狄斯她也不會演出。

被指是共產黨員 跨過事業難關

另一方面，小報頭版大字標題指露茜波兒是共產黨員；1950年代麥卡錫主義橫行的美國，只要被非美活動調查委員會傳召，白色恐怖氣氛下，很可能毁了銀色事業。露茜向狄斯說，自小父親逝世，由外公照顧長大，後者關注勞工權益，所以當他把共產黨的登記表格遞給露茜時，她就剔了加入的選項。劇中他們演出前，狄斯致電美國聯邦調查局局長胡佛（J. Edgar Hoover），後者親證露茜清白，據悉這是戲劇化處理。現實中露茜得到電視台和贊助商的支持，開場前狄斯向觀衆表示，太太從不是共產主義者，「我被踢出古巴正是因為共產主義，我們討厭各種有關它的事」，並稱露茜的供辭翌日會在報章刊登，呼籲觀衆自己看，結果全場掌聲雷動，露茜跨過了事業的難關。

電影尾聲，露茜拿出兩張印有唇印的紙巾給狄斯，質疑他出軌，後者先是否認，之後再托辭是逢場作戲的應召女郎；這一幕妮歌潔曼交足戲，由傷心失望到提起精神像無事似的準備演出，不過幾秒間的變化，演得豐富多姿。工作人員名單出現前，字幕交代1960年當他們演出最後一集時，露茜正式申請離婚。有評論認為此片忽略了露茜事業上的重大成就，兩人離婚後依然是朋友，合份的製作公司Desilu，露茜其後買下狄斯的股權，成為荷李活電視製作公司首名女老闆，並炮製了《星空奇遇記》及《職業特工隊》等經典劇集。當公司有盈利，再以1700萬美元（約相等於今日的1.3億美元）出售，露茜波兒絕對不止是喜劇女星般簡單。