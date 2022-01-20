旗下歌手缺席叱咤生力軍音樂會被指杯葛 環球：商台不喜張學友AGA李幸倪作品

《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》有16個演出單位，但在《叱咤》奪得生力軍男歌手銅獎的曾比特（上右圖）、生力軍組合金獎石山街（上左圖）與銅獎P1X3L（下圖）等環球歌手，全部沒參與。

李幸倪（右）的歌曲被指質素不錯，去年又與張學友（左）合唱，但都未能在《叱咤》得到任何獎項。

【明報專訊】商台前日公布3月15日舉行《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》，有16個演出單位，獨欠環球唱片歌手，隨即惹來揣測商台與環球交惡。商台表示邀請全部入圍生力軍的歌手演出，環球唱片回覆旗下歌手未能參與；環球否認杯葛商台，認為每個平台有自己的機制準則，稱近兩年商台不太喜歡環球歌手的作品，如張學友、李幸倪、江海迦等，尊重商台決定，又表示香港仍有不同平台，不擔心會造成重大損失。商台對於環球言論未有回應。

「my903.com 商業電台」facebook前日公布將於3月15日假亞洲國際博覽館Arena舉行《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》，演出歌手有ERROR成員193（郭嘉駿）及Fatboy（梁業）、ANSONBEAN（陳毅燊）、before the night ends、MIRROR成員Lokman（楊樂文）與Edan（呂爵安）、MC $oHo & KidNey、張天賦（MC）、力臻、李妍、炎明熹、姚焯菲、張進翹、張蔓姿、惡夢扭蛋、薛晉寧。

環球曾比特奪生力軍銅獎

網民發現演出名單中，沒有環球唱片歌手，包括早前在《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得生力軍男歌手銅獎的曾比特（Mike）、生力軍組合金獎石山街與銅獎P1X3L，以及女新人Kerryta，引起網民猜測環球是否杯葛商台。

商台表示，「所有2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮『叱咤樂壇生力軍』之入圍歌手，均全部獲邀參與3月份之『叱咤生力軍音樂會』，環球唱片公司於早前已回覆本台旗下歌手未能出席是次音樂會」。

環球唱片表示沒有杯葛商台的意思，「每個平台都有自己的機制準則，但環球唱片並沒有杯葛商台的意思。近兩年來商台不太喜歡環球唱片旗下歌手的作品，例如：AGA（江海迦）、Gin Lee（李幸倪）、張學友及ONE PROMISE等。環球唱片亦尊重商台的決定，因為他們推崇『專業推介』，重申一次，並沒有杯葛對方。現時香港仍存在不同平台，環球唱片對此不感到擔心，或覺得會造成重大損失」。商台未有回應環球的言論。

AGA去年豐收 李幸倪未有佳績

網民議論此事，有指環球歌手AGA（江海迦）去年初在叱咤頒獎禮取得好成績，連奪女歌手金獎及唱作人金獎，還有一首叱咤十大歌曲。今年元旦叱咤頒獎禮，環球歌手石山街、P1X3L、曾比特均有獎，不算被忽視。不過有網民指出李幸倪近年在叱咤都食白果，其實她的作品質素不錯，去年又邀得歌神張學友合唱新歌，都未能在叱咤取得成績。AGA元旦出席叱咤頒獎禮，坐足一晚亦無任何獎項。

另一方面，AGA周五（21日）生日前收到好消息，獲邀成為Spotify慶祝國際婦女節新企劃1月的香港代表，跟全球34名不同地區女歌手共同傳遞女性音樂人的聲音。紐約曼哈頓區的時報廣場巨型LED屏幕，出現整座建築物高的AGA照片。她得知消息感觸說是最好的生日禮物，美中不足是本月底兩場紅館演唱會要再度延期，但相信上天有最好安排，她繼續努力裝備自己。她稱會放一個月假，陪伴父母，亦會加快完成新歌錄音。

娛樂組