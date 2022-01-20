宣布太太昆凌懷第三胎 43歲周杰倫讚最美好生日禮物

昆凌貼出印有「TEAM GIRL」（上圖）及「TEAM BOY」（下圖）的粉紅及藍色眼鏡，讓大家估今胎是女還是男。（網上圖片）

穿上厚外套的昆凌挨住老公周杰倫合照（上圖），似刻意遮掩上身，隨即傳出再懷孕消息，其後周杰倫貼出太太挺孕肚照片（右圖），證將再為人父母。（網上圖片）

【明報專訊】台灣樂壇天王周杰倫與昆凌2014年結婚，育有6歲女兒Hathaway及4歲兒子Romeo，家庭生活溫馨。周杰倫前日43歲生日，昆凌在社交網分享一張穿著厚褸，側身挨着周杰倫的照片，腹部看似隆起，隨即惹來外界揣測她懷第三胎，更有網民稱聽到其姊向人透露妹妹懷孕。消息傳出後，周杰倫親自證實快將再為人父喜訊，曬出一張昆凌孕肚的照片，被指估計已懷孕逾6個月。周杰倫自爆本想待BB出世才公布，但看來已守不住，選擇跟大眾開心share。

周杰倫於結婚時曾揚言想生5個小朋友，太太昆凌2015年誕下女兒Hathaway。之後夫妻想再追B，但昆凌曾患多囊性卵巢症候群，導致荷爾蒙失調，影響生育計劃。經治療與調理後，昆凌2017年誕下兒子Romeo，為周杰倫湊成「好」字。一家四口生活幸福，夫妻不時在社交網分享溫馨照。在兒子出世後，周杰倫曾表示體恤太太生產辛苦，暫無計劃再生第三胎。

昆凌外套遮上身

28歲昆凌今年1月1日在社交網曬出全家福，照片中她穿著露肩裙身形纖瘦，沒有孕味。不過昨日凌晨她曬出穿厚褸側身挨着周杰倫的照片，留言祝賀老公43歲生日：「Happy birthday，我的依靠。」

網民除祝他們要一直幸福下去，還發現她雖然下半身依然纖瘦，但上半身有點臃腫，疑似懷孕，留言問她是否懷第三胎？初時台灣傳媒向周杰倫所屬的杰威爾及昆凌經理人求證，未有正面回覆。

網民競猜BB性別

周杰倫之後在社交網親自報喜，分享昆凌挺巨肚照片，留言：「原本想說出生了再來公布，看來是防守不住，這最美好的禮物，有押『孕』喔。」

昆凌亦分享一家四口背面照，夫妻拖着一對子女做出心形甫士，又貼出印有「TEAM GIRL」及「TEAM BOY」的粉紅及藍色眼鏡，讓大家估今胎是女仔還是男仔。她留言：「N°5 coming soon！」網民紛紛恭喜她，有人猜BB是男仔，亦有猜是女仔，還有說是龍鳳胎。

娛樂組