生日被吳君如催婚 呂爵安笑稱50歲請飲

【明報專訊】吳君如與呂爵安（Edan）合演賀歲片《闔家辣》原定昨日舉行首映禮，並於大年初一（2月1日）上映，但因政府收緊防疫措施，戲院最快要大年初四（2月4日）才有機會重開。雖然首映禮取消，但吳君如與Edan昨午再次在社交網開直播跟觀眾見面，一同走訪九龍塘、佐敦及尖沙嘴等地，為各處的海報簽名，贈送給有緣的街坊及粉絲。

Edan本周五25歲生日，吳君如送上蛋糕祝賀，首次在車廂慶生的Edan感覺特別，並說：「生日願望希望《闔家辣》可以年初四同大家見面，一同集氣，還有票房大賣，可以開《闔家辣2》。」

網民提議帶阿牧拜年

Edan透露新年會到吳君如家拜年，吳君如笑稱叫Edan帶女朋友一齊來，Edan說：「如果有的話，現在沒有，專心工作。」並稱公司沒有叫拍拖要低調處理，也沒有鼓勵拍拖，只是現在工作忙，沒有時間想拍拖的事。

直播時很多網民叫Edan帶「男朋友」盧瀚霆（《大叔的愛》阿牧）去拜年？吳君如搞笑說：「一齊嚟HeHe（嘻嘻）哈哈。」吳君如同Edan講25歲是另一個階段，不能再扮小朋友，問幾時請飲？Edan笑着回應：「下一個25歲就請飲吧。」他們為海報簽名，並為宣傳口號換上「戲院開番，辣都變甜」。

娛樂組

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