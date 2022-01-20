碧咸被指4月榮升老爺 布魯克林兩弟當伴郎

【明報專訊】英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）的22歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）2020年6月向《變形金剛：殲滅世紀》27歲女星妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）求婚成功，受疫情影響，婚禮被迫延期。據英國傳媒報道，這對小情人計劃4月9日在妮歌拉的富商爸爸位於佛羅里達州的豪宅舉行婚禮，布魯克林的弟弟羅密歐及告魯斯擔任伴郎，妮歌拉的哥哥畢佩斯（Brad Peltz）則當「伴娘」。雖然布魯克林的媽媽維多利亞是時裝設計師，又設計了晚裝裙給未來新抱，但報道指新娘將穿著兩襲Valentino的禮服。

當年碧咸與「辣妹」維多利亞的婚禮，把報道權獨家給了《Ok!》雜誌；據悉布魯克林結婚，則由時裝雜誌《Vogue》獨家報道。由於男女雙方的親友衆多，估計婚禮將會星光熠熠，預計跟碧咸一家十分老友的「地獄廚神」拉姆齊（Gordon Ramsay）、布魯克林的契爺艾頓莊（Elton John）、維多利亞的閨密「靚太」伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria），以及妮歌拉佩斯的好友Gigi Hadid等都會出席婚禮。