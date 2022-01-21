張繼聰享受與家人共處 黃子華︰人生就是搵藉口幫自己開心

【明報專訊】黃子華與張繼聰合演賀歲片《飯戲攻心》原定大年初一開畫，因第5波疫情，政府延長社交距離措施，戲院關閉，最快要到年初四（2月4日）才能上映。黃子華接受訪問時未敢預測電影票房數字，他說：「現在有很多未知之數，你幾叻都無用！」張繼聰認為就算不是疫情，票房亦非演員能控制，只可以盡力做好本分，其他不想太多。

記者︰柯美

「對白黐線又好合理」

張繼聰（阿聰）透露《飯戲攻心》非一般傳統賀歲片的胡鬧格局，是一部輕喜劇，言之有物，講幾種不同的感情，有兄弟情、愛情，以及對家庭的觀念，導演用輕鬆手法道出，並細緻描繪不同感情。黃子華形容是激情喜劇，他一臉正經說：「好激㗎！講我和阿聰兩兄弟爭女，拍攝時，我們都嘩嘩聲，有場戲阿聰圍着飯枱像演莎士比亞名劇，兜個圈窒我，對白好黐線，其實又好合理，他拿揑得很好。」

阿聰讚電影有教育意義

電影用香港人愛吃的叉燒來圍繞他們的兄弟情，黃子華稱叉燒代表家庭、整個城市，是香港很惹味的食物，一講叉燒便有一種家的溫馨感覺。阿聰覺得電影頗有教育意義，他透露14歲兒子張瞻吃飯時總是心不在焉，為何一頓飯吃那麼久，有時更不見兒子蹤影。

阿聰說：「我都經歷過年輕階段，我由20至30歲都沒跟父母去拜年，因為爸爸太放任我，但到我現在這個年紀，就很享受跟家人共處，珍惜一起吃飯的時刻。」

子華：新年一定跟長輩拜年

黃子華重視傳統家庭觀念，「我很喜歡過節，新年一定跟長輩拜年。其實慶祝節日好人為，但人生就是好人為，像巴西嘉年華，跳舞可跳足一個月，有人會覺得太刻意營造，但能夠讓大家相敘、帶來歡樂，又有何不好？人生就是要搵藉口讓自己開心。所以大家應搵些原因幫自己開心，慶生又好，慶祝不同節日都好。因開心不是一定永遠的」。

黃子華/髮型︰Helen

化妝︰阿玉

張繼聰/髮型︰jobbylee@gmail.com

化妝︰LevinaBo