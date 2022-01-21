《隱入塵煙》唯一角逐柏林金熊獎華語片

【明報專訊】第72屆柏林影展將於2月10日揭幕，昨日大會公布18部入圍主競賽單元的候選電影，《路過未來》內地導演李睿珺自編自導、海清及武仁林主演《隱入塵煙》，成為唯一一部角逐最高榮譽金熊獎的華語片，電影講述西北農村一對男女，在每日耕耘中，從陌生到熟悉，相濡以沫的愛情故事。內地電影去年缺席歐洲三大影展，海清對於新片進軍柏林表示興奮：「真是一件高興的事，《隱入塵煙》加油啊。」此片定於2月25日在內地上映。

在其餘17部入圍作品中，女導演佔了7部，包括《卡露的情人》編劇Phyllis Nagy首次執導長片《Call Jane》，請來《飢餓遊戲》伊莉莎伯賓絲（Elizabeth Banks）、《異形》薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）及《神奇4俠》琦瑪拉（Kate Mara）合演一場婦女爭取合法墮胎的革命；《軍中禁戀》法國女導演克萊雅丹妮（Claire Denis）新片《Both Sides of the Blade》陣容同樣鼎盛，《別問我是誰》柏林影后茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）跟康城影帝雲遜林頓（Vincent Lindon）上演三角戀故事。

其他柏林影展常客包括法國名導奧桑（Francois Ozon）舊片重拍《Peter von Kant》，爭獎之餘同時擔任開幕電影；韓國導演洪常秀與女友金敏喜再度合作《小說家的電影》，講述一名作家到訪後輩經營書店期間，路上偶遇一對導演夫婦和演員而發生的故事。主競賽單元的評審主席是《鬼眼》導演禮切沙也馬倫（M. Night Shyamalan），影展將於2月20日閉幕。