陳志雲爆商台同事遭不禮貌對待 MIRROR幕後團隊再陷公關災難

【明報專訊】MIRROR成軍3年成為香港有影響力男團，12名成員很努力，外界對他們也留好印象。不過，近日MIRROR團隊陷入公關災難，「出事」的是MIRROR身邊的工作人員，先後遭鏡粉與電台主持公開指態度惡劣，幫倒忙給MIRROR拖後腿。陳志雲日前在網上節目爆料稱，聽聞商台同事遭MIRROR幕後工作人員不禮貌對待。昨日《明報》記者問陳志雲，ViuTV有否跟進事件？他回覆說：「無人搵過我，可能佢哋唔太在乎人哋點睇。」昨晚花姐在社交平台表態，力撐團隊盡心盡力。

MIRROR的粉絲應援團隊一直出錢出力支持，跟MIRROR的幕後團隊互相配合，故粉絲專頁也經常見鳴謝經理人花姐與寶姐協助等字句。近日部分「鏡粉」累積不滿，斥MIRROR的官方社交平台沒認真經營為MIRROR宣傳，後來更發生官方IG「小編」發晦氣的說話曝光，經理人花姐先後兩次道歉，MIRROR成員更要幫口解圍。

志雲：愛MIRROR才有這樣反應

陳志雲日前在YouTube頻道《時事短評》以「難為了姜濤」為題，講姜濤被「私追」困擾外，也以不少篇幅分享他聽聞同事遭MIRROR團隊不禮貌對待的經歷。他說︰「MIRROR個別成員久不久都會到電台（商台）接受訪問。有一些同事都是MIRROR的粉絲，一知道他們會來的時候，就會趁機會走到直播室前，等候他們拍攝一張照片。有個同事說，當時跟隨MIRROR的工作人員頗不禮貌地對他說︰『你屬於邊個部門？你咁樣嚟要求影相，有無徵求過你上司同意？』結果場面相當尷尬。」陳志雲表示明白藝人有時候會相當匆忙，未必有空餘時間於受訪後跟每個人合照，但其實工作人員可以用禮貌的方法婉拒，代藝人說一聲對不起，稱因工作關係未能多拍照片，相信大家都會諒解及明白。陳志雲稱︰「這些都是我聽聞發生過的事，有沒有這樣發生，我真的不知道。如果真的發生過，就希望幫助MIRROR宣傳的同事，可以參考這個意見。畢竟大家都是愛MIRROR，才會有這樣的反應。」對志雲所言，有網民留言：「花姐應該請志雲大師替幕後工作人員補課，唔會成日自製公關災難。」

商台主持楊樂笙：態度極度惡劣

原來除了志雲的分享，商台雷霆881《在晴朗的一天出發》主持楊樂笙早前也在社交平台爆料，楊樂笙說：「一直都忍住唔講，但見到有人講就講幾句。其實MIRROR身邊倒米嘅又點止呢個IG admin？我親眼見過同聽過都有唔少，說話非常難聽，態度極度惡劣。我成日都覺得好奇怪，因為management態度差，受害嘅一定係藝人本身……」楊樂笙的社交平台有他跟Lokmam與AK的合照，不少帖文都是讚MIRROR成員的，可見他對MIRROR的支持。

花姐：團隊一直盡心盡力

昨日記者就事件向ViuTV與花姐查詢，但沒有回覆。晚上花姐在社交平台留言：「一路以來AM團隊、MIRROR及ERROR一直盡心盡力，在崗位上做好自己，因應每個不同的情况，AM團隊也需要作出不同反應，以確保藝人的安全及工作順利進行。我很幸運，這3年來一直有你們在我身邊並肩作戰；藝人管理是一份具有高度挑戰的工作，我懷着感恩，在未來日子，和我的團隊一起學習，一起努力行這條艱辛之路。」

娛樂組

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