阿Sa容祖兒Mani相伴逾20年 阿嬌41歲生日自覺幸運

【明報專訊】鍾欣潼（阿嬌）昨日41歲生日，組合Twins拍檔蔡卓妍（阿Sa）、容祖兒、經理人霍汶希（Mani）日前為她舉行兩場生日會，共有8個蛋糕。阿嬌在社交網表示昨日給自己放假，好好睡了一覺，醒來便收到好多朋友的祝福，謝謝一直被寵愛。她稱人生中20多年都有阿Sa、容祖兒及Mani陪伴，現在變成最親的人，建立不用太多言語都明白對方的默契，自覺幸運。

阿Sa盼好姊妹永遠開心笑

阿Sa分享阿嬌生日會照片，說兩人相知相伴20多年，並肩前行的時光總是美好。開心時，一起是雙倍快樂；低落時，互相是彼此的溫暖。她希望阿嬌永遠開心的笑，勇敢做自己，她永遠在身旁。容祖兒說20多年友情，能夠瞬間秒懂對方，是她們之間的心有靈犀。Mani形容與阿嬌是「不一樣的血脈，但有最親的愛」，20多年的友誼會繼續下去。阿嬌回覆說很愛她們。

阿嬌與幾名好姊妹參與內地節目《因為是朋友呀》，新一集到郊外行山，其間容祖兒問如果有天遇到好驚險的突發事故，當下想到的人一定是最愛或最掛心的人？容祖兒與Mani表示會是家人。阿Sa說會錄視頻，向父母、伴侶、朋友及工作伙伴講出心底話，上傳到群組讓他們看見。到阿嬌答時，她顯得心事重重，說不知致電給誰，沒有讓她掛心的人。Mani於是對阿嬌說她不孤單，有好姊妹陪伴。阿嬌過往家庭、婚姻及演藝事業都經歷挫折，不少網民聽到她的答案，都戥她可憐。

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