85歲首奪影帝「霆鋒面前威番次」 謝賢認思考慢 拍戲無問題

【明報專訊】謝賢（四哥）憑《殺出個黃昏》獲「香港電影評論學會大獎」的最佳男演員獎，以85歲高齡首度稱帝。四哥接受《明周》訪問，笑言今次終於可以在兒子謝霆鋒面前威番次，皆因霆鋒以前做訪問時，常稱爸爸未攞過獎。四哥又稱獲此獎對拍戲多年的自己來說算有交代了！

四哥所指是早年霆鋒年少氣盛，初出道便獲香港電影金像獎「最佳新人獎」而說的。霆鋒於2011年獲金像獎「最佳男主角」時也在台上為此向四哥公開道歉；當時霆鋒稱曾向四哥說：「你拍過幾百套戲，你有無攞過金像獎？」他隨即將獎座放在枱面，他為這番話感歉意，希望四哥原諒他是不知天高地厚、無禮貌的小朋友。

疫下留家 有工人陪行山

近年四哥少出席公開活動，傳他記憶力退化，靠藥物治療。四哥回應不是記性差，只是思考慢了，有時不知怎表達，但工作時他不會有這種情况，因為答應了就要盡力做好，雖然退休，但有好劇本不排除再拍戲。早前霆鋒透露四哥近况時，稱他生活靠人安排，現在終日無所事事。四哥稱因疫情而大部分時間留在家中，子女不在身邊而工人會陪他行山。霆鋒在北京居住，婷婷則在加拿大，霆鋒建議四哥搬到北京有照應，但他不想騷擾子女的生活，在港還有很多朋友。

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