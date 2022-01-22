半數員工染疫 歌迷抱怨遲通知 Adele含淚宣布賭城騷延期

Adele闊別舞台多時，原定昨日開鑼的賭城演唱會，本是以作品跟樂迷說話的良機，可惜開騷前一日才公布延期，部分樂迷未能體諒。

【明報專訊】英國樂壇天后Adele去年11月推出第4張錄音室大碟《30》，原定昨日起至4月16日（2月18日、19日除外），逢周五及周六在賭城拉斯維加斯凱撒王宮駐場演出，她卻於開騷前24小時，透過社交網宣布由於半數工作人員染疫，演唱會被迫延期。雖然Adele激動落淚又道歉，部分買了頭兩場門票的歌迷不收貨，抱怨已請假、買機票、訂酒店，實在難以臨時改變計劃。

Adele在自拍片段中激動落淚，受疫情影響造成貨運延誤，而且半數工作人員確診新冠病毒，導致演唱會無法準備妥當。

被指每場酬勞逾500萬港元

Adele自言和團隊已盡全力，希望能及時把完整的演出帶到觀衆面前，「半數工作人員和團隊確診，現在還沒痊癒，讓我們不可能完成演出，我感到絕望。很抱歉拖到最後一刻，我們已經有超過30個小時沒睡覺，嘗試挽救，但已經來不及了。我很不開心，也真的感到尷尬」。Adele又不止一次道歉，稱所有演唱會日子會重新安排，有最新消息會通知樂迷。

有樂迷留言着Adele不要哭，又說演唱會重啓時必定會到場；也有樂迷表示欣賞Adele的誠實，並祝福她身體健康。不過也有不少粉絲表示不滿，認為通知延期得太遲，其中自稱醫護人員的樂迷表示由於人手短缺，請假已不易，還買了機票、預訂酒店房間等，臨急臨忙不容易退款。其他樂迷亦大多稱已訂了機票及酒店房間，演唱會改期令他們大費周章。據報Adele在賭城的演出，門票由85美元（約663港元）至685美元（約5343港元）不等，早已售罄；有報道指黃牛飛索價3萬美元，估計有粉絲損失慘重。

據美媒報道，Adele在凱撒王宮每場演出收超過68.5萬美元（約534萬港元），合共24場，加上周邊副產品，收入不菲。有報道指Adele選擇在賭城駐場演出，是避免巡演容易增加染疫風險，尤其看到Jon Bon Jovi、Bryan Adams等在巡唱期間中招。另一方面，英國搖滾樂隊Def Leppard主音Joe Elliott曾忠告Adele，賭城的沙漠天氣又乾又熱，很傷聲帶，呼籲她的房間記得「加濕」，否則隨時失聲。