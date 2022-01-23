朴信惠出嫁 聞夫誓辭眼濕濕 李敏鎬到賀 李弘基D.O憑歌祝福

【明報專訊】韓劇《繼承者們》31歲女星朴信惠與《奇怪的拍檔》30歲男友崔泰俊昨（22日）在首爾江東區的教堂舉行婚禮，來賓星光熠熠，除了《繼》劇拍檔李敏鎬、《黑色太陽》南宮民等到場觀禮外，曾跟她合演《原來是美男》的李弘基及《我的麻煩大佬》D.O亦上台唱祝歌，陣容媲美大型頒獎禮。雖說朴信惠奉子成婚，穿著婚紗已難掩腹部微微隆起，「仙氣」卻絲毫不減，網民大讚是「最美新娘」。

去年11月，朴信惠突然透過事務所承認未婚懷孕，宣布今年1月22日舉行婚禮，並依從家人意願，婚禮以私人形式低調進行。韓媒昨日報道，由於朴信惠與崔泰俊均是虔誠基督徒，因此婚禮亦選在二人平日現身的江東區oryun教堂舉行，據報場租免費，原本場地可容納450人，但受疫情影響，昨日婚禮僅邀請200多人出席，圈中好友包括李敏鎬、南宮民、李瑞鎮、柳俊烈、雪炫及南志鉉等均有場賀。

事務所發放婚照

曾跟朴信惠合演《原來是美男》的FTIsland樂隊主音李弘基，在婚禮上獻唱《繼承者們》主題曲《話說》，為現場增添愉悅氣氛；她的《我的麻煩大佬》拍檔兼男團EXO成員D.O，亦跟男歌手Crush合唱《鬼怪》插曲《Beautiful》，為一對新人送上祝福。不過，有心水清的網民發現，曾跟朴信惠合演《原來是美男》的鄭容和、《繼承者們》金宇彬、《愛上Pinocchio》李鍾碩、《阿爾罕布拉宮的回憶》玄彬及《西西弗斯的神話》曹承佑等拍檔則未見影蹤。

雖說婚禮以私人形式閉門進行，不少來賓把現場情况透過社交媒體發放，好讓未能出席婚禮的粉絲，都能隔空感受偶像結婚的幸福感。當崔泰俊在賓客面前讀出誓辭：「請你成為我的妻子，無論開心與難過、富有或貧窮、健康及生病的時候，我都會愛你珍惜你。」朴信惠聽到一半，已感動得熱淚盈眶；到女方念誓辭時，中途亦曾哽咽，需要深呼吸一下，才能繼續完成儀式。

為了跟粉絲分享喜悅，朴信惠所屬事務所在婚禮前透過社交媒體上載一對新人的婚照並留言：「這是朴信惠和崔泰俊舉行婚禮的大日子，感謝所有愛護朴信惠，並送上祝福的朋友，未來她會繼續努力，將最好一面展現出來，謝謝各位支持。」