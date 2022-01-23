開箱：《IT狗》與《青春不要臉》的致敬與懷舊

【明報專訊】上月看《沽注一擲》導演亞當麥奇（Adam Mckay）新片《千萬別抬頭》時想，不知何時香港會有類近嬉笑怒駡的作品，沒多久ViuTV就推出了《IT狗》，本月10日首播時錄得4.1收視點，以ViuTV過往同時段劇集來說算不錯，而且播出兩星期以來，網上討論度頗高。

選角不錯 陳瑞輝陳湛文入型入格

有熟悉IT工作的網民批評《IT狗》未能反映業界現實，也有粉絲讚看得很開心。其實IT或初創只是此劇幌子，編導真正想做的是對某些社會現象和忌諱冷嘲熱諷。凌文龍扮演的阿信是絕世好人，好心幫下屬，結果自己被炒也毫無怨言；身旁所有人都看得出舊愛Shirley（陳嘉寶飾）來找他，是為了揾着數，只有他渾然不覺。這種近乎聖人的境界，十分離地，而且容易誤中「地雷」；譬如初到Born Hub共享辦公室見到侏儒插畫師Johnny仔（鄧子超飾），好人阿信繼續發揮正能量，本想鼓勵對方，「上天攞咗你啲嘢，一定會畀返啲嘢你」，結果Johnny仔反追問阿信：「上天攞走我啲咩呢？」這一段既爆笑又反映了有時所謂好心幫人的一廂情願。

透過Billy（陳湛文飾）與Billie（余逸思飾）這對歡喜冤家，舌劍唇槍之間爭辯女權、父權，還是霸權。Tony（楊樂文飾）與Kenneth（岑珈其飾）擔任富三代互助協會導師的一集，雖然誇張，對於豪門公子或活在上流階層，卻是笑着鞭撻，也為富三代開開（林家熙飾）注資PayPayDuck並成為實習生鋪路；所到之處幾乎寸草不生的開開，最成功的任務是連冲七八碗杯麵，終受Billie讚賞，可笑又可憐。開開跟Never（陳瑞輝飾）誰應冲咖啡的對白，亦是一絕。

此劇選角不錯，尤其Frankie（陳瑞輝）完全不像首次拍劇，為放負男Never設計了一套既慢且平的說話方式和肢體語言，首次見工和練習微笑的兩場戲，就如彼思動畫《玩轉腦朋友》阿愁的真人版。跟凌文龍同樣多演舞台劇的陳湛文，飾演毒男Billy，更入型入格。

《IT狗》導演簡君晉拍電影出身，舊作有陳家樂等主演的《當C遇上G7》，他大概是資深影迷，日前有一幕就還原了《英雄本色》豪哥（狄龍飾）從台灣出獄返港後，跟已變傷殘的Mark哥（周潤發飾）在停車場重聚。陳湛文扮演Mark哥，凌文龍演豪哥，由服裝、表情到鏡頭擺位，都跟足原作，相當認真。《英雄本色》開啓了江湖片潮流，制定了稱兄道弟講義氣的標準，也是1980年代港產片盛世的標誌之一，《IT狗》這一幕致敬意味甚濃。

昔日經典重現 大量資料片段

無綫本月17日起播出的《青春不要臉》，也在懷1980年代的舊。余德丞、丁子朗、戴祖儀等首次擔正，夠膽起用新人，算是一大突破；只是，好劇本有時可以成就演員，好演員也可以是瑕疵劇本的救星，《青》劇不在上述選項。故事講述柳德榮（余德丞飾）與齊輕舟（丁子朗飾）自小認識，長大後投考電視藝訓班，前者率先跑出，齊輕舟做兒童節目，及後以無厘頭喜劇成名，兩人卻因一場續約風波，面臨決裂。

劇中把演員融入《神鵰俠侶》、《上海灘》等舊劇對戲，技術與效果都不錯，然而始終是噱頭。看到《雙星報喜》、《新紮師兄》等大量無綫昔日經典節目及劇集的片段，發現這家開台逾半世紀的機構，現在最大寶藏就是豐富的資料片段。為什麽此劇設定在1980年代？據稱是電視界的黃金年代，無綫捧紅了劉德華、梁朝偉、周星馳等天王巨星，劇中柳德榮與齊輕舟兩個角色也帶有3人影子。其實多少八九十後觀衆會看過《新紮師兄》、劉德華版本的《神鵰俠侶》，或周星馳主持的兒童節目？韓劇《回答吧》系列也是懷舊題材，卻連結到不同年齡觀衆，甚至韓國以外亦有捧場客，重要是怎樣拍好一個故事。至於《青春不要臉》，要緬懷昔日光輝歲月的是誰，帶來的集體回憶又真的能連結不同世代觀衆？或許能看罷15集才可找到答案。