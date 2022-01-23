七仙羽宣布3月開九展唱笑會 不敢邀張敬軒降格做嘉賓

【明報專訊】玄學家七仙羽近年主持ViuTV節目人氣急升，她半鹹半淡廣東話及口頭禪「師傅愛你」，建立獨特搞笑形象，還跟MIRROR拍節目爆笑料，吸納一班粉絲支持。去年她主持的《七救星》幫助藝人運程及增加自信，掀起熱話。她承接氣勢再為ViuTV拍賀歲節目《七福星》，將於明晚（24日）首播。昨日她穿著財神裝出席記者會，宣布3月於九展舉行《師傅七都識唱笑會》，她很想兩隊男團MIRROR與ERROR支持，擔任嘉賓。

七仙羽（七師傅）爆紅後工作不斷，還受廣告商歡迎，虎年更籌備開唱笑會。她昨日聯同《七福星》其他主持郭奕芯、陳安立、雷深如、王頌茵及龐景峰出席記者會，七師傅扮成財神現身搶鏡，她笑言印有她肖像的海報和揮春可助催運。龐景峰則表演打虎拳應節，為活動增添氣氛。

與軒仔同牀搞笑

現場播出節目部分搞笑片段，七師傅形容每集邀請的嘉賓都是巨星，包括羅家英、張敬軒（軒仔）及林雪等。其中她與「下世老公」軒仔同牀，軒仔蓋着被後，被指手部不停郁，聲稱要找東西，七師傅覺得過程搞笑，希望導演沒刪剪片段。

望MIRROR現身支持

七師傅開心透露3月將於九展舉行《師傅七都識唱笑會》，對於第5波疫情嚴峻，她不擔心開騷日子受影響，「我不太擔心，會交給個天處理；就算真的要延期，目前都會繼續準備綵排和練習，始終做定練習有一技之長，可以當增值自己」。

問到會否邀請軒仔、MIRROR或ERROR上台做嘉賓？七師傅說：「軒仔做開大台開紅館騷，我們九展只是細台，不敢叫他來，怕降低他的身分。至於MIRROR和ERROR，他們本身好忙，除了拍廣告又要拍劇，不過大家都是同公司，也應該來互相支持。」

「疫情最快2024年才消除」

ViuTV台徽用藍色，七師傅稱藍色屬水，預告屬水在虎年會大旺，相信ViuTV未來兩年大受歡迎。至於疫情，她批算要經歷共5年時間，預計最快在2024至2025年才完全消除。

郭奕芯主持愛情節目分享經歷

郭奕芯生肖屬豬，虎年雖然犯太歲，但獲七師傅加持後，最近接了不少廣告工作，財運亦轉好。她表示目前專注事業，姻緣方面順其自然。除了演出七師傅3月舉行的九展騷，最近亦為愛情節目擔任主持，她稱處理感情事不算叻，只是以個人的經歷跟大家分析問題。

記者：林蘊兒