《愛‧回家》蔥頭搬新居被私追 緊貼姜濤動向 網民稱應景

【明報專訊】無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》的劇情不時被指貼近現實情况，更有網民指常出現神預言。像香港日前爆出疑倉鼠傳疫個案，港府下令將相關約2000隻倉鼠等動物人道毁滅，碰巧《愛‧回家》又播出林淑敏保護倉鼠的故事，令很多網民說應景。

MIRROR人氣王姜濤早前低調搬到筲箕灣新居，他受「私追」問題困擾，與經理人黃慧君（花姐）齊發聲希望給予私人空間。

蔥頭丘梓謙：咁啱啫

《愛》劇前晚播出一集，湊巧以粉絲「私追」情况為主題，講述被指是影射姜濤的偶像角色「蔥頭」（丘梓謙飾）秘密搬屋，租住熊尚善（滕麗名飾）對面單位，新住址很快曝光，惹來大批「私追」粉絲在大廈等偶像，又有傳媒出動航拍機拍攝，令鄰居熊尚善飽受困擾。網民看劇後熱烈討論，稱這集好應景，驚訝編劇似有預知能力。丘梓謙對於被指劇情應景，亦有說疑抽姜濤水？他留言：「咁啱啫，不過都要多謝《愛‧回家》編劇組，每次都寫到特別嘅劇情。」不少網民留言讚他演得好，丘梓謙再表示：「所有的留言將化成動力，重心專注做好每一場戲，這就是『我』‧『蔥頭』的態度。#愛回家之開心速遞 #蔥頭 #workhardplayhard #nevergiveup ##enjoylife #keepgoing #愛就愛。」

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