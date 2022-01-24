謝賢稱帝點名多謝 馮寶寶：有些感動

【明報專訊】85歲謝賢（四哥）憑《殺出個黃昏》在第28屆香港電影評論學會大獎膺最佳男演員，他表示最想多謝片中拍檔馮寶寶，並希望大家將來再有合作機會。身在檳城的馮寶寶知道後興奮說：「四哥Daddy得獎，我當然開心啦！當仔女同孫來屋企拜年時，揚一下個『最佳男主角』獎，一定比他年輕時駕海陸兩用車更有型！」對於四哥點名多謝她，馮寶寶覺得不好意思，「因為他是我的長輩，他記得我，有些感動。如果不是四哥Daddy，不會再有人請我做女主角」。

馮寶寶憶述當時落實男主角是謝賢時，她即被打動簽約，因無法抗拒再跟四哥鬥戲，「我第一次與他合演至今相隔60年，這是任何演員都很難遇上的戲緣，令我興奮莫名。當年那部電影《連理枝》，謝賢、嘉玲飾演我父母，我反串演他們的5歲兒子。謝賢沒抱過謝霆鋒之前已經抱着我惜惜，能再次同時站在鏡頭前合演，是多麽有趣的事情」。她又表示：「我兒子那代人，一定知道謝霆鋒，但在我心中，能橫跨世紀仍然保持一級小生形態的，只有謝賢。」馮寶寶稱今次得監製林家棟造就這份機緣，找她配四哥跑這一程，令她感到光榮，尤其看到對方首次獲得影帝名銜。

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