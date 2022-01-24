憑《倒轉地球》爆紅 帶挈豬籠入水 陶大宇錄製賀年串燒歌逗人開心

【明報專訊】陶大宇早前在內地做商演活動，獻唱一曲《倒轉地球》，因招牌台風「水撥式揮手」及「獨特」歌喉，成為網民熱話，令他在中港兩地爆紅。大宇承認《倒轉地球》帶挈，工作量跟收入大增，兩星期前從內地回港，原定為商場賀年活動擔任嘉賓，因疫情無奈取消，其他工作照舊，並錄製了一首賀年串燒歌應節。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

大宇昨日伙拍大廚Ricky和Jacky，與幾名女主播，包括王曉君、余思敏、鄭文及蔣怡，聯手主持香港開電視賀年特備節目《名廚虎年賀新春》，各自展示廚藝。

大宇表示回港需要做6次核酸檢測，現已完成一半，為保安心工作。他開心今次跟以前合作過的舊拍檔王曉君重聚，回想當年拍節目時對方正懷孕，故特別悉心照顧。大宇承認憑獻唱《倒轉地球》爆紅，工作量和收入均帶來好的影響，可是因疫情有三成工作受影響或延期。

無意做歌手 唱歌為好玩

今次回港會逗留一段時間的大宇，透露錄製了一首賀年串燒歌來應節，他說：「會將3首賀年歌串燒唱，編曲有少少似《倒轉地球》感覺，是我在內地錄音，相信可在網上播，預計今個月26或27日派台。我沒有特別為首歌排舞，有加入個人招牌元素『噓』入歌詞內，總之唱到不是人聲歌曲分離，想應節為大家帶來開心。」由於時間趕急，未有拍攝MV，只用花絮剪輯而成。大宇無意當歌手，對於有網民選他是「我最喜愛的男歌手」，他笑言聽到讚賞已很開心，唱歌只為開心和覺得好玩。

大宇稱正斟洽拍新劇，之前不成事全怪自己要求太挑剔，加上時間配合不到。他記得兩年前去馬來西亞取景，與蔡卓妍合演的網劇《女法醫JD》，二人飾演父女，可惜至今仍未播出，希望盡快安排。

余思敏從沒退出 歡迎斟合作

余思敏稱拍節目只負責從旁幫手，平日最拿手煮煎餃子和煮麵，過年做節食飯交由奶奶親自出馬，故她在家充當幕後指揮，幫手執頭執尾。農曆新年會留港，無奈受疫情影響，丈夫鄭中基的賀歲片未知安排幾時上映，但全家也很期待。

問到是否準備復出幕前？余思敏強調從沒說退出，「兩個小朋友已讀小學，所以無論拍劇或做主持都可以傾，有適合工作便做，丈夫也支持，但未想過和老公夫妻檔拍戲或合唱」。她承認今次是余詠珊穿針引線，邀請拍節目，感覺似一班主播reunion；若對方有其他節目找她，合作也會考慮，聲稱不介意跟任何平台合作。

蔣怡呻公私兩忙

蔣怡在節目也有示範應節菜式，還跟兩名小朋友寫揮春。近期一對子女不用返學，在家網上學習，蔣怡要檢查小朋友功課，又要為家人煮三餐，加上工作，忙得頭腦快爆炸。

去年底她推出自家食物品牌，忙製應節果仁和鵝肝醬，以及研發XO醬，在家不停炒醬試味。

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