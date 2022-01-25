請纓幫翠如計造人方位 唐詩詠否認微調「我崇尚自然」

【明報專訊】唐詩詠、姚子羚及陳山聰昨日為無綫劇《鐵拳英雄》宣傳，表演高難度動作寫揮春。唐詩詠被網民質疑3年前拍攝該劇時，跟現在的樣子有很大分別，雙眼皮較深，有微調之嫌？她說：「多謝！始終有人留意好過無，如覺得咁都微調咗，我都開心的，總之靚就得。確實我現在有不同，但人生每一個年紀總有點變化，無所謂！我崇尚自然，如果打針樣子硬咗，就做唔到戲。」

對於好友黃翠如拍照滲孕味，傳有喜？唐詩詠稱黃翠如的腰比她更幼，她原想谷肥對方，怎料谷肥了自己，她說：「有喜的話，她會跟大家講，我都希望有，但不要再畀壓力她。」黃翠如跟老公蕭正楠北上造人仍未能成功？唐詩詠笑稱可能方位不對，她笑說：「可能不應該北上，下次揀南或西邊，我幫她計計個方位先。」

姚子羚劇中被強姦的戲分被讚七情上面，她笑言不怕被截圖二次創作，見到很多留言戥她心痛。

姚子羚驚拍打戲多過強姦戲

問會否驚了拍強姦戲？姚子羚說：「驚拍打戲就真，成部劇都要打。」對於有網民批評該劇將泰國警察用馬拉警察稱呼，指製作求其。陳山聰表示也不知何解，他也是照劇本讀，認為不可以話製作求其，一定有因由才用另一個東南亞地方的叫法。

記者：林祖傑