觀眾在民間電視大獎 《大叔的愛》成大熱 盧瀚霆鍾嘉欣領先 有望封民選視帝視后

鍾嘉欣（上圖）憑《星空下的仁醫》章以芯一角，打入民間最佳女主角首位，力壓排第二的李佳芯（下圖）。

呂爵安（左）與盧瀚霆（右）主演的《大叔的愛》，在民選15個獎項中，有13項入選頭五強。（資料圖片）

【明報專訊】由「方以文 睇電視喇喂」facebook專頁舉辦的第6屆《觀眾在民間電視大獎2021》早前展開投票，將會選出15個有關電視幕前、後的獎項，1月26日截止投票。昨日專頁公布截至昨日零時30分的投票走勢，最受注目的最佳男主角領先五強，ViuTV劇集佔前4名，《大叔的愛》盧瀚霆排首位，無綫的馬國明憑《星空下的仁醫》排第五。最佳女主角領先五強，《星空下的仁醫》鍾嘉欣排首位，力壓排第二的《智能愛人》李佳芯。入圍名單中，經理人花姐（黃慧君）打入飛躍進步女藝員，暫排第二。

娛樂組

去年逾2.2萬網民一人一票投選觀眾在民間電視大獎，今次投票反應同樣熱烈，明天截止投票，將於農曆新年期間公布結果。昨日公布各獎項前5名領先名單，ViuTV《大叔的愛》最熱門，15獎項中有13個在領先的五強之列，TVB《星空下的仁醫》有5個在五強，包括最佳男女主角與最佳劇集等。

無綫視帝視后無入男女主角榜

民選最佳劇集領先五強順序為《大叔的愛》、《無限斜棟有限公司》、《星空下的仁醫》、《太平紋身店》與《智能愛人》。民選最佳男主角領先首位是盧瀚霆《大叔的愛》，其次是呂爵安《大叔的愛》、陳卓賢《無限斜棟有限公司》、黃德斌《大叔的愛》與馬國明《星空下的仁醫》。民選最佳女主角由失落無綫視后的鍾嘉欣，憑《星空下的仁醫》佔首位，其後是李佳芯《智能愛人》、盧慧敏《無限斜棟有限公司》、周秀娜《太平紋身店》與黃智雯《把關者們》。早前在無綫頒獎禮奪視帝的譚俊彥與視后林夏薇，未能打入民選五強之列。

最佳男配角方面，《大叔的愛》邱士縉與陳子豐，暫排第一二位領先，姜濤《太平紋身店》第三，第四與五位分別是郭嘉駿（193）與張景淳。最佳女配角前三名由《大叔的愛》的簡慕華、練美娟、徐㴓喬佔據，第四是姜麗文，第五位沈殷怡。

ViuTV綜藝節目霸佔五強

至於飛躍進步男藝員五強順序為盧瀚霆、呂爵安、陳卓賢、姜濤、江𤒹生。飛躍進步女藝員首位練美娟，排第二是花姐（黃慧君）、盧慧敏、七仙羽與姜麗文。

其他獎項還有最佳主持、最佳戲劇拍檔、最佳資訊節目與最佳劇本等。ViuTV在劇集大部分領前外，《神的女主角》、《膠戰S2》、《調教你MIRROR》、《ERROR自肥企画》、《Have A Sweet Gym》亦霸佔民選最佳綜藝節目五強。