讚鄭中基拍喜劇出色 吳君如睇中梁詠琪自然美

【明報專訊】吳君如、梁詠琪（Gigi）、鄭中基（Ronald）接受香港開電視節目訪問，暢談拍賀歲片點滴，君如透露今次合作開心、愉快、熱辣辣，並說：「五六年沒拍賀歲片，所以很期待。」Gigi稱拍賀歲片有種使命感，想帶歡樂給香港人。

兼任監製的君如稱該片追貼香港民情，描寫疫下面對居家工作，一家人困獸鬥實况。至於找Ronald和Gigi演出，她說：「Ronald是很出色的喜劇演員，跟他合作多次，好有默契，Ronald和Gigi拍過好多喜劇，角色很適合他們，而且Gigi有自然美。」君如透露曾經糾結，應否邀Gigi演母親，且有個20多歲的兒子，最後親自約見，以誠意打動對方。Gigi表示考慮了幾小時便接戲，「君如都是演員，考慮到角色對我是個關口，多謝她尊重演員想法，畢竟賀歲片是要開心，我的關口是小事」。

君如讚Gigi睇劇本好快，並笑說：「我這些大明星要看一個月。」Ronald取笑君如：「你看得慢，近視。」君如自嘲有老人癡呆。Ronald大爆與Gigi演的鬥氣夫妻，是借導演的父母作藍本，Gigi笑言：「我對他說話好刻薄，較少演這類，很有挑戰。」

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