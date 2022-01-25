韓團The Boyz出席頒獎禮翌日確診 藤岡靛赤楚衛二發燒證染疫

【明報專訊】新冠病毒肆虐全球，日韓演藝界確診人數不斷上升，曾經來港拍戲的日本男星藤岡靛，因發燒而接受檢測，昨證實受感染；日劇《Super Rich》赤楚衛二及《機械夢情人》速水直道亦同日確診。韓國方面，繼男團iKON前日有3名成員「中招」後，同屬YG娛樂旗下的另一組合WINNER成員李昇勳昨日亦染疫；男團The Boyz成員Eric昨日檢測結果呈陽性，令前晚跟他一起出席首爾歌謠大獎的隊友及其他歌手，有可能成為密切接觸者。

日本疫情嚴峻，前日錄得接近5萬宗新增確診個案，逼近當地歷史高位。憑晨間劇《阿淺來了》爆紅的41歲男星藤岡靛，昨日透過事務所發表聲明，證實他已確診，「因為我出現發燒症狀，於是到醫療機構接受PCR測試，結果呈陽性反應，幸好情况穩定，目前正按照院方建議，專心停工接受治療」。由他監製兼主演的電影《Pure Japanese》，原定本月28日開畫，同日到戲院宣傳，確診後宣布活動延期，但電影如期上映。

芳根京子佐佐木希中招

除了藤岡靛外，憑日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》爆紅的27歲男星赤楚衛二、《機械夢情人》速水直道及太太平山綾、《真犯人旗標》女星芳根京子、高橋愛和諧星夫婿阿部公二等，前日同樣因發燒而檢測，昨日宣布確診。至於《出租天使》33歲女星佐佐木希則是為演出節目而定期接受測試，結果前日收到陽性報告，雖然沒有明顯病徵，但仍依照防疫規定，暫時停工避免病毒擴散。

韓國疫情亦未見緩和，前日新增7500宗個案，YG娛樂旗下男團輪流受感染，繼iKON成員金振煥、宋允亨與金東赫確診後，昨日宣布WINNER的李昇勳亦「中招」，由於他在上周末曾為隊長姜昇潤慶祝28歲生日，粉絲擔心其他成員亦會染疫；事務所隨即表示，WINNER隊友經檢測後呈陰性，令粉絲鬆一口氣。

不過，前晚有份出席首爾歌謠大獎的歌手及組合如NCT 127、姜丹尼爾、「性感女神」泫雅及男友E'Dawn等，卻因男團The Boyz成員Eric昨日確診而恐遭傳染。據報上周四完成第3針疫苗接種的Eric，跟友人聚餐後，獲通知後者的朋友確診，為安全起見，上周五一連兩日接受檢測，結果均呈陰性，於是安心出席周日舉行頒獎禮。直至昨日The Boyz為拍攝綜藝節目而循例檢測，Eric結果變為陽性，隊友及工作人員需再做測試，截稿前未有結果。

導演染疫 換人繼續拍

不單韓國樂壇受影響，徐玄振與黃仁燁合演SBS電視台新劇《為何是吳秀才》亦被波及，導演朴秀真上月染疫，全劇停工兩星期，由於電視台早已安排《為》劇下月18日開播，為免影響進度，罕有中途換人，另覓兩名導演「執手尾」。據韓媒昨日報道，曾經執導《Doctors》及《浪漫醫生金師傅》的朴秀真對西藥過敏，並未接種疫苗，情况跟《Running Man》宋智孝類同。