與戴祖儀咀出真感情 丁子朗：覺得好甜蜜

【明報專訊】余德丞、丁子朗、戴祖儀、伍樂怡昨日出席劇集《青春不要臉》宣傳活動。丁子朗與戴祖儀笑言咀嘴戲播出後面對很大壓力，丁子朗說：「收到網民的私訊，叫我還他戴祖儀。」戴祖儀稱：「網民叫我放開個男仔。」丁子朗多謝觀眾投入追劇，並預告與戴祖儀陸續有很多激情戲，跟余德丞與劉穎鏇夢幻式吹波膠傳情，形成強烈對比，戴祖儀說：「跟丁子朗拍咀嘴戲都有點尷尬，因為好多人望住。」

問到有否咀出真感情？丁子朗笑說：「拍攝時真的有，覺得好甜蜜。」戴祖儀稱丁子朗已被吳若希「落訂」認做女婿。丁子朗笑說：「我每次都叫吳若希做外母，她經常煲湯、煮飯招呼我，她4歲女兒Giselle平時早睡，知我去探訪，會等我見面才睡，希望她長大後仲記得我。」戴祖儀取笑丁子朗20年後被Giselle稱呼叔叔。提到戴祖儀被網民批評面部大過蛋糕，她表示已習慣，沒有嬲怒，「入行3年都只是話我面大，沒有其他，已經好開心，我最近為新劇減肥中」。

余德丞認內向細膽 等女仔追

余德丞表示與劉穎鏇扮演的一對屬兩小無猜，主要帶出浪漫感覺，跟丁子朗與戴祖儀乾柴烈火的愛情不同，自認未必做到激烈效果，皆因現實生活中的感情世界同樣單純，「我性格內向、細膽，遇到心儀對象也不敢主動出擊，要等女仔追，讀中學及大學也是女仔主動追我」。

記者：鍾一虹