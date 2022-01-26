被指跟「蟲草大王」陳恩德秘戀一年 李佳芯澄清：從沒發展過任何關係

【明報專訊】李佳芯（Ali）去年中承認跟拍拖7年的陳炳銓分手，隨後傳出跟有「蟲草大王」之稱的陳恩德（Mark）密會，Ali否認稱兩人只是有生意合作，並希望傳聞不會再發酵。昨日有報道指Ali和陳恩德秘戀超過一年，網上流傳多張兩人合照，包括陳恩德為Ali慶祝生日，又指男方花心思設計鑽石胸針送給Ali做定情禮物。《明報》向Ali求證，她為釐清跟陳恩德關係，逐一列出二人曾接觸的時間地點，斷言今後不會跟對方有任何發展空間。陳恩德回應：「我們是好朋友，佢係一個好人，我一心支持Ali。」

記者：林祖傑

對於跟陳恩德再傳緋聞，李佳芯回覆《明報》，「真係需要認真澄清，真係無咁嘅事」。她在社交平台公開聲明，寫道：「本人於2020年約8月中由同事介紹認識陳先生（陳恩德），因陳生計劃跟不同藝人合作，發展一系列產品生意，而陳生與本人當時所洽談的為一項瘦身咖啡產品。第一次跟他及其員工見面，是其位於銅鑼灣的工作室，經過幾次會談後，因未能達到共識而沒有繼續洽談。其後陳生再次邀請本人參與其有關寵物計劃，當時得知他亦有跟多位公司藝人合作，唯（惟）當時本人飼養多年的貓咪離世不久，所以最後也沒有就該計劃有進一步合作。不久之後陳生亦有提出邀請本人參與慈善演唱嘉賓，惟經公司了解，加上本人未有足夠信心，所以計劃最終擱置。期（其）間，本人的確有就以上計劃與陳生到過餐廳及其工作室會面，但僅此而已。」

強調不會有任何發展空間

李佳芯透露直到2021年尾，因微電影計劃再跟陳恩德電話聯繫，去年10月跟對方於酒店中菜廳商討電影細節，她說：「其後因為出現不實報導，為免再惹誤會，已再沒有跟對方見面。本人由2020年認識陳生到現在，每次只限於工作洽談，從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間，在此釐清。」

陳恩德讚Ali好人

記者向陳恩德求證緋聞，他說：「我們是好朋友。」追問與Ali有沒有發展空間，他未回應。再問他因公事合作而跟Ali傳緋聞，是否被嚇怕？他稱一心支持對方，外界有言論自由，沒有介懷。陳恩德表示知道Ali的性格，還強調她是一個好人；對於為何兩人的合照在網上流傳？他笑說：「要問刊出的機構了。」

此外，今日李佳芯原本出席寵物主題樂園記者會，同場有陳恩德，昨日大會臨時通知出席嘉賓名單有變，李佳芯改為王丹妮與羅孝勇。