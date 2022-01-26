星二代連環輕生 本月第3宗 塔倫天奴26歲契仔疑自殺

米高麥臣（右）是導演塔倫天奴的愛將，曾多次合作，後者亦是米高兒子赫遜的契爺。

【明報專訊】《標殺令》導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）的契仔、《落水狗》男星米高麥臣兒子赫遜（Hudson Madsen）日前疑吞槍自殺，終年26歲；這是本月第3宗星二代輕生事件，愛爾蘭光頭女歌手Sinead O'Connor的17歲兒子Shane及《保衛奇俠》艾美獎視后雷珍娜京（Regina King）的26歲獨生子Ian Alexander Jr.，早前先後自尋短見。

米高麥臣的兒子赫遜與太太Carlie於2018年結婚；當兵的赫遜，曾獲派到阿富汗等地服役，2019年調到夏威夷歐胡島軍營駐守，去年更獲得晉升機會。Carlie曾在社交網表示，她未能自然懷孕，或考慮人工受孕；本月中，Carlie到醫院接受切除乳房腫瘤手術，當時她還在社交網大讚丈夫體貼，整個過程很有耐性的陪伴在側。

前日傳出赫遜疑吞槍自殺的消息，夏威夷法醫部門發言人證實其死訊稱，「赫遜麥臣，26歲，在歐胡島頭部中槍，疑是自殺」。據報赫遜母親狄安娜（DeAnna Madsen）已趕到夏威夷處理兒子的後事。家屬其後亦發聲明稱失去赫遜，傷心又哀痛，並懇求在此艱難時刻尊重他們的隱私。

米高麥臣是塔倫天奴的愛將，曾演出後者的《落水狗》、《標殺令》、《冰天血地8惡人》及《從前，有個荷里活》等。塔倫天奴更是赫遜及米高另一兒子奇雲（Hudson Madsen）的契爺。

Sinead 雷珍娜兒子先後逝世

赫遜麥臣已是本月第3名星二代輕生；曾獻唱《Nothing Compares 2 U 》等名曲的愛爾蘭光頭女歌手Sinead O'Connor，本月8日在社交網發文稱17歲兒子Shane失蹤兩天後，屍體被警方發現。對兒子逝世，Sinead更十分自責。另外，《保衛奇俠》艾美獎視后雷珍娜京（Regina King）的獨生子Ian Alexander Jr.，上周三才慶祝26歲生日，Ian上周五自殺身亡。據報雷珍娜京與兒子感情深厚，2019年曾結伴出席金球獎頒獎禮，當時雷珍娜京在紅地氈上向記者表示：「他是在這個世界上，讓我感到最快樂的人。」