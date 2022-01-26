【開箱】《警局困鬥》 謝拉畢拿向經典警匪片致敬

【明報專訊】荷李活動作片《通天奇兵》導演祖卡納漢（Joe Carnahan）自編自導、《戰狼300》男星謝拉畢拿（Gerard Butler）監製兼主演《警局困鬥》（Copshop），去年9月在美國開畫，疫下票房僅得521萬美元（約4063萬港元），為了收回2500萬美元（約1.95億港元）製作成本，把放映權轉售影視串流平台Netflix，可謂合情合理，香港影迷亦因此得益，至少在家居隔離期間，安心享受緊張刺激的107分鐘。

用《辣手神探追魂槍》配樂

《警局困鬥》故事由一輛佈滿子彈孔的警車駛經內華達州沙漠，最終停泊在小鎮路邊說起。《美國隊長3：英雄內戰》男星法蘭格里羅（Frank Grillo）扮演專門為高官富豪處理骯髒事的「白手套」泰迪，由於他犯下致命錯誤，結果遭到仇家追殺，妻兒更遭牽連，他為保命於是襲警，藉以躲藏警局尋求庇護。

謝拉畢拿飾演殺手界的傳奇人物鮑伯，為了重酬追殺泰迪，得悉後者躲進警局，於是有樣學樣，假扮醉駕撞向警車，如願成為泰迪「牢友」。《明日戰爭》艾莉絲勞達（Alexis Louder）扮演新人女警薇拉瑞，隱約覺得事有蹊蹺，於是暗中調查二人身世，雖有驚人發現，亦因此捲入殺身之禍。原來除了鮑伯之外，《月光光心慌慌》杜比赫斯（Toby Huss）扮演的變態殺手安東尼亦見獵心喜，加入殺戮泰迪行列，更把警局變成人間地獄，屍橫遍地收場。

《警局困鬥》的故事結構跟拍攝手法，明顯向上世紀60至70年代經典西部片及警匪片致敬，電影開場用上《辣手神探追魂槍》配樂已可見一斑；加上騙徒、殺手、警察及內鬼被迫困在一起，上演連場槍戰，導致血流成河，最後邪不勝正，亦是類型片慣見情節。有外國影評人認為，此片頗有《危險人物》鬼才導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）的黑色幽默風格，說來也不為過。

此片並非單純懷舊，角色設計亦配合時代需要。警局新丁薇拉瑞由黑人女星艾莉絲勞達擔綱已可見一斑，完全符合荷李活近年政治正確的選擇。在電影開拍前，導演祖卡納漢要求艾莉絲參考奇連伊士活（Clint Eastwood）主演的《獨行俠決鬥地獄門》及《辣手神探奪命槍》等經典電影演出，然後取其精髓，再化為己用。事實上，她的超短髮造型令人一見難忘，不單外表硬朗，帶着古董手槍執勤，亦增添幾分玩味。其後周旋於泰迪和鮑伯之間，連場「講數」戲分，氣勢上絕不遜於兩男；她跟安東尼及泰迪的槍戰亦盡顯膽識，導演刻意讓這角色笑到最後，觀眾應該不會反對。

票房失利 難開拍續集

反觀擅拍動作片如《白宮淪陷》系列的謝拉畢拿，在《警局困鬥》表現並不突出，似是不欲搶去其他演員風頭，但對他的影迷來說，卻嫌不夠過癮，全片講多過做，幸好結局似有伏筆，營造鮑伯與薇拉瑞的對決氣氛，問題在票房失利的前提下，此片能否開拍續集？實在難言樂觀。