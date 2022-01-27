得獎無份演商台音樂會 曾比特：聽從公司安排

【明報專訊】曾比特（Mike）、黃妍昨日錄影《勁歌金曲》；Mike表示帶了幾首作品上節目，希望大家喜歡他的歌；他又為4月無綫和港台合辦的頒獎禮競逐獎項拉票，並借新歌《新年快樂》陪大眾共渡逆境，「首歌講得到祝福未必開心，疫情下好多人過得不如意。去年農曆新年因疫情我無法跟家人相聚，今年約家人食團年飯好期待。」他笑言會盡情食年糕和蘿蔔糕，待新年後才減磅。

有傳環球唱片與商台關係決裂，Mike雖然奪得叱咤生力軍銅獎，但未列入3月中「叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會」表演名單上，Mike說：「會聽從公司意思，現階段未有安排。」對於粉絲替他不值，Mike自言也很掛念粉絲，奈何因疫情未能舉行聚會，但有空會開直播，跟他們唱歌傾偈，更發現粉絲很喜歡聽他唱台語歌。

黃妍自認工作狂，農曆新年有幾天假期，打算留家創作、練歌，假期後要拍新歌MV，但會照食賀年糕點，不會忍口。她近日跟媽媽偷師，炮製蘿蔔糕給同事食。她讚媽媽廚藝好，年年要求對方煮年糕。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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