紀錄片最終章 搭港鐵行商場感奢侈 姜濤回母校面對自卑過去

【明報專訊】男團MIRROR人氣王姜濤近年火速爆紅，在樂壇頒獎禮取得佳績，攻陷不同年齡層粉絲。不過他未因名利雙收開心，曾有段時間受情緒困擾。姜濤早前推出個人紀錄片《答案》，希望讓大家更了解他。前晚推出第3集「最終章」，自爆不喜歡「姜濤」這名字，透露在叱咤頒獎禮再奪兩大獎，外間看他處於高峰位置，其實自覺跌得好低。姜濤重回母校青年學院（邱子文），自揭該處曾是他感到嚴重自卑的地方，但經歷讓他長大後變得懂事。

姜濤的紀錄片「最終章」在官方YouTube上架24小時，逾13萬點擊次數。一開始播出姜濤接受訪問的片段，自爆不喜歡「姜濤」這名字，還有「姜B」，並說：「我都22歲，仲被人叫『姜B』，好似唔係幾好。」他曾向經理人花姐（黃慧君）提出可否改名，但那時「姜濤」這名字已深入民心。

接着播出他於《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》冧莊奪得我最喜愛的男歌手及我最喜愛的歌曲大獎得獎片段，他說：「可能人哋睇我喺好高峰位置，其實我真係跌得好低，可能你睇嘅嘢真係相反，可能你睇到嗰個人嘅表面同佢內心所想嘅完全相反，所以千萬唔好太容易定義一個人，冇人定義到。」

因肥胖上游泳堂不除衫

姜濤透露出道3年，變得很在意別人的說話，會想很多無謂的小事，繼而愈來愈不開心。接着有姜濤乘搭港鐵及電車、行商場和回母校的畫面，搭港鐵時，他稱事前特意看網上影片，關於如何令自己的存在感降低，為當日行程準備。行商場時，他說是很奢侈的事。

回到母校的姜濤，除跟一些職員合照，又走到禮堂，表示禮堂是他首次演出的地方。之後道出母校是帶給他最嚴重自卑的地方，「我所有自卑、童年的不自信都來自這學校，並非說這間學校不好，純粹是我在這裏經歷的一切，在這裏愈自卑，愈不懂事，長大後才會變得懂事」。

他重提當年因肥胖，每次上游泳堂都站在泳池旁，不會脫衣服，並說：「我當時每日見到其他學生跑步，就覺得好自卑。」

如何跟負面情緒共存

對於新歌《鏡中鏡》，姜濤稱起初是想表達自己逃避及反抗心情，但後來覺得沒意義，不如找方法讓自己更堅強，並承認內心有負面聲音，跟它共存，「拍完此紀錄片及推出《鏡中鏡》後，仍然會有不開心的時候，但知道有方法去抒發」。並鼓勵大家如有同樣問題，可以聽《鏡中鏡》找答案。

姜濤覺得做藝人很神奇，可以把自己幻想的情境透過作品實現；一直甚少分享往事的他，自覺可以再開放一點。最後姜濤提到《鏡中鏡》MV是描述他如何對抗內心的過程，不代表會忽略外間聲音，是更勇於面對，希望大家可以繼續督促。

娛樂組