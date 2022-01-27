梁詠琪被呂爵安叫媽咪勁冧 吳君如爆鄭中基怕老婆

【明報專訊】吳君如、鄭中基（Ronald）、梁詠琪（Gigi）為合演的賀歲片《闔家辣》接受訪問，其間勾起3人不少回憶，大談昔日合作往事。Gigi難忘10年前在北京拍攝電影《嫁個100分男人》中途停工幾天，皆因男主角Ronald要趕回港迎接女兒出世。Ronald說：「結果我趕不及，飛機延遲了，我落機便收到女兒照片，護士說女兒最細粒，但喊聲最大。」

Ronald笑稱對Gigi感歉意，在她臨結婚前，推介她品嘗街邊串燒，引致食物中毒，病足一星期；Gigi叫Ronald現在不要讓女兒亂吃東西，Ronald笑稱不敢了。兩人回想昔日在台灣為唱片宣傳時，曾為吳君如主持的綜藝節目任嘉賓，3人一起拍戲還是首次，大家合作很愉快。

君如自認家中Big Boss

Ronald與Gigi今次被撮合為夫婦，戲中有不少鬧交戲，二人笑言跟現實生活好大差異。Gigi說：「我對住老公好溫柔，况且也不懂用西班牙語鬧交。」君如爆Ronald怕老婆余思敏，Ronald笑言：「我笠水呀，生小朋友後，都集中照顧家庭。」外表強勢的君如笑認是一家之主，「女兒說我是家中的Boss，無辦法，每個家庭都有矛盾，大家想法不同，始終家裏的事要做決定，我自然擔當這個角色」。

對Edan讚不絕口

講到MIRROR成員呂爵安（Edan）飾演Ronald與Gigi兒子Coba，君如演Coba姑媽。君如稱最初曾擔心Gigi抗拒角色，Gigi笑說：「君如帶劇本約見我，務求令我沒有藉口推戲，其實我沒有心理關口，之前拍《香港仔》都演過母親，計一計數，我的確生得出廿幾歲仔。」她讚Edan為人真誠和謙虛，合作舒服，「Edan來到片場就叫我媽咪，好冧」。

君如知道Edan性格較理性，怕應付不了喊戲，曾想過辭演，所以運用不同方法，幫他跨過這一關，「Edan說他是MIRROR中最難喊出來的成員，本來叫他嘗試飲兩啖酒放鬆心情，又怕他飲醉不能拍下去。於是殺他一個措手不及，突然拍喊戲，Edan好緊張，我叫他用力擁抱我，加上Gigi和Ronald發功，他終於能將情緒爆發出來，我們將武功傳授給他，Edan肯定勁過其餘11個隊友」。

分享子女軼事

君如透露15歲女兒陳是知在演藝家庭成長，耳濡目染下，愛上演戲、跳舞、唱歌，繼《媽媽的神奇小子》讓她有一秒出鏡機會，《闔家辣》女兒也有一秒演出，飾演辦公室接待員，「她有興趣做這行，我絕對批准，今次我給女兒100元利市，鼓勵她演好一點」。

Gigi稱女兒未懂追星是什麼一回事，只知道母親是歌手。Ronald分享大女遺傳愛唱歌，細仔有搞笑天分，並笑說：「我個仔喜歡恐龍，他說長大後想做恐龍，我叫他加油，一定支持他。有次我個仔跟同學閒聊，他說：『我like Maggi, Maggi is very good』，我以為新抱叫Maggi，原來他喜歡吃美極鮮醬油。」

場地提供：香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong

吳君如/形象：Ricky Kwok

手飾：Tiffany & Co.

鄭中基/服裝：KOWLOON CITY BOY, VO-YAGE

鞋履：Zegna

梁詠琪/髮型：Nick Lam @Orient4

化妝：CircleCheung@NDn.Co

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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