奇洛參與「西藏之家」慈善騷 網民稱杯葛 《22世紀殺人網絡4》內地票房慘淡

【明報專訊】據《滾石》雜誌、NME網站等報道，荷李活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）有份參與3月3日「西藏之家」（Tibet House）的網上慈善音樂會，觸怒內地網民，稱要杯葛奇洛主演的《22世紀殺人網絡：復活次元》，截至昨天該片在內地上映13天，累收7711萬人民幣，頗為慘淡。

根據資料，美國「西藏之家」是應達賴喇嘛要求而成立的國際非牟利文化保護組織，旨在保存、呈現及保護西藏古代傳統、哲學、心靈科學、藝術及文化。自1989年起每年都會舉辦慈善音樂會，已故男歌手大衛寶兒（David Bowie）亦曾參與。今年3月3日會舉行「西藏之家」網上慈善演唱會，根據上周發布的宣傳海報，曾為《此時此刻》、《活佛傳》等電影配樂的作曲家Philip Glass擔任藝術總監；除了奇洛李維斯，被譽為「Punk教母」的Patti Smith、男歌手Iggy Pop等亦會參與演出。

雖然海報上沒明言奇洛李維斯參演什麽項目，但他曾經夾band，在1991年組成的另類搖滾樂隊Dogstar，擔任低音結他手，並推出過《Our Little Visionary》及《Happy Ending》兩張專輯，又參加過不同的音樂會演出。

累收7711萬人民幣

不過，奇洛李維斯參演「西藏之家」慈善音樂會的消息曝光後，不少內地網民留言表示反感，「是不是有毛病，西藏關你屁事」、「謝謝你永遠滾出中國市場」、「正式宣告退出中國市場？」也有網民搞笑牽涉到奇洛主演的《殺神John Wick》劇情，「別急着激動，基努里維斯（奇洛內地譯名）可能是因為狗被殺，去西藏買藏獒了」。另外也有不少內地網民表示要杯葛正在內地上映的《22世紀殺人網絡：復活次元》。

《22世紀殺人網絡：復活次元》本月14日在內地上映，截至昨天晚上7時，累收7711萬人幣，位列第8；美媒日前報道大陸票房時，也說該片成績慘淡，而且早跌出前5位置。昨日內地最高票房三甲，全屬內地製作，分別是位列冠軍及累收近9億人幣的《穿過寒冬擁抱你》，黃渤和賈玲主演，講述疫情下平凡愛情故事。票房亞軍《誤殺2》由任達華、文詠珊等主演，據報改編自丹素華盛頓（Denzel Washington）舊作《燃眉之急》，講述兒子需接受心臟移植手術，父親為救兒子闖入醫院挾持人質，與權貴及警察搏鬥，在內地已上映41天，累收10.8億人幣。排票房榜第3位的《李茂扮太子》則是古裝喜劇，公映26天，收4.3億人幣。