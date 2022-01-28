呂爵安線上音樂會吸4.5萬人收看 Jer任嘉賓合唱「有點嘔心」

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）接連在不同音樂平台獲獎，人氣不遜隊友姜濤及盧瀚霆，歌影視三線齊發。他前晚舉行線上音樂會，吸引45,000人收看。Edan獻唱多首歌曲包括《E先生連環不幸事件》和《小諧星》等。他邀請隊友柳應廷（Jer）擔任嘉賓，合唱《一表人才》和MIRROR團歌《12》，掀起高潮。

Edan最想與周杰倫合唱

Edan首次開線上音樂會，稱有點緊張，但感覺還好，下次再努力。他覺得個人與組合演出有不同，組合會較輕鬆，因每人只負責兩三個部分，以及有多點不同形式的表演。他稱今次與Jer唱兩人版本《12》，討論歌單時，覺得以一人一句疊唱形式表演很有趣。Jer則笑言這首歌本來12人唱，現在對着Edan唱很sweet的歌詞，如「I need you」，覺得有點嘔心！

談到除MIRROR成員外，最想跟哪個歌手合唱？Edan說周杰倫，如能合作是很好的交流和學習機會，希望未來會有更多不同類型的合作。Jer想與日本樂隊ONE OK ROCK合作，覺得跟不同歌手合作，會在對方身上得到一些獨特的東西。說到新一年目標？Edan多謝粉絲支持MIRROR及他，會做更多好作品才對得起大家。他希望今年出兩三首歌及年中可舉行MIRROR演唱會。

Ian自彈自唱冧粉絲

近日有不少MIRROR其他成員的粉絲，不滿ViuTV太集中捧幾名當紅成員，忽略其他成員如李駿傑（Jeremy）、陳瑞輝（Frankie）及王智德（Alton）等，認為不能再沉默，要作出反映，為偶像爭取。其中獲力捧的陳卓賢（Ian）的粉絲，亦認為Ian相比姜濤、Edan等，出歌速度被拋離好多，已有一段長時間沒出新歌。日前經理人花姐（黃慧君）在社交網幫Jer宣傳新歌時，大批Ian粉絲留言問Ian何時出新歌。Ian前晚在社交網上載全黑畫面自彈自唱視頻，令粉絲感到有一點安慰。

娛樂組