長腿女神不做花瓶 立志當出色演員 劉穎鏇拒行性感寧被虐打

【明報專訊】24歲無綫上位小花劉穎鏇，參加2016年香港小姐奪亞軍入行，憑甜美面孔與176cm高䠷身材，獲封新一代長腿女神。不甘當花瓶的她，希望以實力證明自己，新劇《青春不要臉》是她入行5年首度擔正女主角，誓要成為觀眾喜愛，又能影響別人的演員。不介意演丑角的她表明抗拒行性感，寧被人打到周身瘀。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

劉穎鏇（Tiffany）在《青春不要臉》首次擔任女主角，表示今次劇本和演員班底都帶給她很大新鮮感，有一定挑戰。劇中大部分演員無論資歷、經驗都不夠，在某些位置缺乏安全感，她稱不像拍其他劇可請教同劇前輩，只能不斷跟劇組溝通和細心看多幾遍重播，找出不足之處，從而改善，希望做到最好。

與角色經歷相似 特別投入

此劇以1980年代的香港電視行業為故事背景，Tiffany笑稱當時他們一班年輕演員都未出世，事前要做足功課。監製和編審特意找來昔日《歡樂滿東華》和《香港小姐》等片段給他們翻看，了解當時情况。Tiffany跟劇中角色「姜之雁」有相似經歷，同樣從外國回流，參選港姐奪亞軍入行。

Tiffany直認演得特別投入，尤其港姐面試和比賽兩幕戲，勾起她選美時的緊張心情，再套用角色上，劇中還會重演泳裝環節，「再著泳衣不是最大挑戰，最大挑戰是今次的泳衣是一件頭款式，如果站姿不好，會令身形有反效果，我是拍攝前兩日才知有這場戲，想喼弗都來不及，唯有減少食量。拍攝當天不敢進食，驚腰形不靚，整朝只喝了一杯齋啡」。Tiffany還為角色學滾軸溜冰，苦練兩個月，「跌到我七彩，雖然心裏很驚，但都硬着頭皮驚住試」。

曾質疑是否適合做演員

Tiffany稱青春階段最大膽和熱血的事，一定是參選港姐。當時年僅19歲的她隻身來港參選，廣東話又差，經過5年磨練，當年的怕醜妹已變得大膽，廣東話大有進步。對於藝人生活，Tiffany還在適應，這個職業常遇到不同挑戰，更從沒想過連續開工30小時，她都應付到。

Tiffany自爆兩年前拍完《鐵拳英雄》後，未有新劇開，其間曾一度迷失，質疑自己是否適合做演員，「當時我真的不知該做什麼好，於是趁空檔重返校園，在網上報讀大學，用兩年完成工商管理系學士課程，給自己演藝事業外多個準備」。

不少人第一眼見到Tiffany，可能會將目光放在其美好身段，但她近年在角色上不斷尋求轉變，如為《把關者門》剪去留了10多年的長髮，又為《隱形戰隊》特意操弗身材，想證明給大家看她不只是花瓶。Tiffany覺得做演員，實力最重要，「娛樂圈靚女很多，我覺得不能夠單靠外表，每個角色要用心和盡力演好，希望大家透過看我的作品喜歡我」。她說若角色需要，不介意演丑角，但對性感則有點抗拒，寧願被人打到周身瘀，都不想太性感。

接受負評 改善缺點

Tiffany目標成為觀眾喜愛和欣賞的演員，透過角色去影響和觸動觀眾，「我很欣賞Natalie Portman（妮坦莉寶雯），有能力去演很多不同角色。覺得身為演員，應該做到演什麼似什麼，但也是最大挑戰」。演藝路上，難免會聽到不同「聲音」，面對網民指她廣東話咬字不清、演技差等抨擊，Tiffany看得很開，說當局者未必能看清自己的問題，要靠其他人提點，若發現不好的地方，便反省和改善，「我覺得無論（評語）好與不好，都能幫我進步，我一定會看，不會避開，遇到看不明白，就截圖傳給爸爸幫我翻譯，有時他看到這些評論仲嬲過我，但我會去平衡，還會把自己的戲看兩三遍，希望從而改善。都知自己咬字有問題，但我不會用『我不是在香港長大』當藉口，會提醒自己無論如何要克服和做得到」。

視彭于晏為唯一男神

感情方面，現時單身的Tiffany，喜歡運動型男生，性格跟她要夾，會𧨾她，並且能接受她的職業，愛惜家人都很重要，「我是獨女，對方一定要得到父母認可。（身高是否不能比你矮？）至少都平頭啦。」她稱現時事業為重，留港已5年，希望能做出一些成績，讓父母放心，以及有足夠能力照顧他們。雖然她在別人眼中是長腿女神，但Tiffany並不覺自己是女神，並透露心目中唯一男神是彭于晏。

服裝：bread n butter

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